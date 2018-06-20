Guardian: Россия оказалась отличным местом для мундиаля

После завершения первого тура чемпионата мира 2018 года в России корреспонденты The Guardian поделились своими впечатлениями о турнире, отметив гостеприимство россиян и высокий уровень проведения ЧМ. Кроме того, отмечается, что, если некоторые команды проявили себя весьма успешно, другие не сумели показать отличный результат, несмотря на ожидания.

После того, как был сыгран первый раунд группового этапа ЧМ-2018, российские корреспонденты The Guardian решили поделиться своими первыми впечатлениями о мундиале.

Журналист Шон Уолкер отмечает, что Россия стала отличным местом для проведения ЧМ. По его словам, Россия прикладывает все усилия, для того чтобы создать атмосферу праздника. Россияне счастливы приветствовать у себя турнир и болельщиков, которых также не может не радовать дешёвое пиво и хорошая погода в большинстве принимающих городов.

«Политическая напряжённость и другие проблемы с российским правительством никуда не денутся после окончания чемпионата мира, но, вполне вероятно, что множество людей покинут Россию с отличными воспоминаниями, изменив мнение о стране», — отмечает Уолкер.

Обозреватель британского издания Ник Эймс полагает, что официальный мяч чемпионата Telstar 18 является самым надёжным за последнее время. Эймс не разделяет недовольство мячом со стороны многих вратарей, посетовавших на то, что они становятся «жертвами ФИФА и постоянно развивающегося футбола». По его словам, мяч успешно прошёл проверку на качество, отлично показав себя во время дальних ударов и при забивании голов.

Эймс полагает, что вратари остались беспомощными перед штрафными ударами Александра Головина, Криштиану Роналду и Александра Коларова, именно потому что игроки доверяют снаряду и могут не беспокоиться о его полёте.

При этом система видеопомощи арбитрам (VAR), по мнению спортивного корреспондента газеты Марты Келнер, показывает себя скорее спорным, нежели решающим, нововведением. Так, ряд стран обращаются к ФИФА с требованием разъяснить, почему система не была использована в том или ином случае. Келнер отмечает, что применение системы ещё не до конца отлажено, но при этом положительный эффект от её использования налицо. В первом круге ЧМ-2018 страны показали самую чистую игру на мундиалях с 1986 года. Первая красная карточка была выдана лишь в 15-ой игре турнира колумбийцу Карлосу Санчесу.

Обозреватель Эми Лоуренс полагает, что не все игроки, на которых сборные стран возлагали надежды, сумели сыграться в первом матче ЧМ. И то, что в теории казалось отличной связкой игроков, на практике не сработало.

Журналист Дэниел Тэйлор отмечает, что ЧМ-2018 обходится без каких-либо тревожных инцидентов, связанных с расизмом или насилием, наблюдавшимся на Евро-2016. Журналист отмечает, что до сих пор единственной проблемой английской сборной стал лишь рой жуков на их базе. А самую значительную опасность для них представляют бродячие собаки в лесах Репино.

Доминик Файфилд отмечает, что сборная Англии, столь часто огорчающая своих болельщиков, стала «глотком свежего воздуха» и сумела вселить надежду в англичан. И хотя чемпионство требует куда больше, чем победы над сборной Туниса, занимающей 21-ое место в мире, «на сегодняшний день всё предполагает, что эта задача достижима» для английской национальной команды, полагает обозреватель The Guardian.

При этом Дэвид Хитнер отметил неудачу сборной Бразилии в первом для команды матче ЧМ-2018 против Швейцарии. Здесь корреспондент The Guardian выделяет даже не столько пропущенный от Швейцарии гол, сколько тот факт, что сборная Бразилии буквально развалилась на куски, позволив «тревоге, колоссальному давлению и нервам открытия» ЧМ взять над собой верх. Таким образом, самым серьёзным испытанием для бразильцев становится их внутреннее равновесие, полагает Хитнер.

Ещё одной особенностью стал тот факт, что на чемпионате мира этого года футбол вышел за рамки стадионов. Так, на улицах Самары после матча Бразилия—Швейцария начался импровизированный матч между болельщиками из России и Сербии, которые наводили культурные и языковые мосты при помощи трюков и передач.

При этом Стюарт Джеймс отмечает, что в рамках первых 15 игр турнира 2018 года уже было забито больше мячей со штрафных или при помощи пенальти, чем за весь ЧМ в Бразилии. Так, на ЧМ-2018 уже было назначено девять пенальти, в то время как за весь турнир в Бразилии было пробито лишь 13 таких ударов. Кроме того, 22 мяча из 38 забитых приходится на штрафные удары.

Болельщики из южноамериканских стран фактически «мирно захватили» Россию и, в первую очередь, Саранск, где в игре против команды из Дании сборная Перу сумела почувствовать себя как дома. Именно перуанцы стали восьмыми в рейтинге количества купленных билетов на матчи ЧМ-2018. Кроме того, Джеймс отмечает в The Guardian, что в одной только Колумбии было куплено 65 тыс. 234 билета, что более чем в два раза превосходит число билетов, купленных англичанами на матч против всё той же Японии.