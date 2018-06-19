24 Horas: иранские фанаты спешат в Казань поболеть за сборную в матче с Испанией

Власти Казани усилили меры безопасности в преддверии встречи сборных Испании и Исламской Республики Иран, сообщает Canal 24 Horas TV. Отмечается, что в Казань должны приехать около 15 тысяч воодушевлённых успехами своей сборной иранских болельщиков.

На скамейке запасных Ирана находятся знакомые лица. Карлуш Кейрош и Осеану из-за нехватки ресурсов на поле прибегают к дополнительной помощи: помощи болельщиков.



ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент Canal 24 Horas TV: Вторая победа Ирана на чемпионатах мира вызвала эйфорию у и без того воодушевлённых болельщиков. Сборная Ирана совершила чудо — стала лидером группы перед матчем со сборной Испании. Наплыв болельщиков сопровождает сборную Ирана даже на тренировках за закрытыми дверями.



В Санкт-Петербург приехали 20 тысяч болельщиков, а в Казань на матч с Испанией около 15 тысяч.



Болельщик сборной Ирана: 1 — 0 в пользу Ирана. 1 — 0.



Болельщики приехали со всего мира, а некоторые как Маси на машине из Тегерана.



МАСИ, болельщик сборной Ирана: На этой машине, которая называется «королевство», мы начали наше семидневное путешествие из Тегерана. Шумом вувузелы, который вы слышите, мы передаём мирное послание со стороны иранцев всему миру.



По пути он записал документальный фильм об Иране на чемпионате мира. И на данный момент у него нет недостатка в сценарии.



Меры безопасности уже заметны в Казани. Полицейские группами патрулируют центральные улицы и важнейшие туристические достопримечательности, такие как Кремль, иначе говоря, древнюю крепость, обнесённую стеной. Блокпосты расположены почти на каждом углу, вплоть до того, что солдат можно увидеть и в важнейших точках города.



«Мы установили тысячи видеокамер, и в город приехало подкрепление из других регионов, как полицейские, так и военные и спецагенты», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.



Казань — столица Татарстана, российской республики, где большинство населения составляют татары, мусульмане турецкого происхождения, которые исповедуют умеренный ислам.



«Мы работаем вместе с полицией, чтобы сюда не проникали радикальные идеи», — заявляет имам.



Казань уже без каких-либо осложнений принимала международные спортивные соревнования, такие как чемпионаты мира по фехтованию и плаванию, а также матчи Кубка конфедераций. К ЧМ-2018 город увеличил количество отелей и сейчас может разместить до 30 тысяч болельщиков.



ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент Canal 24 Horas TV: Сборные Испании и Исламской Республики Иран поборются силами на этом казанском стадионе, земле татар, которая представляет собой модель сосуществования христиан и мусульман.



Дата выхода в эфир 19 июня 2018 года.