Власти Казани усилили меры безопасности в преддверии встречи сборных Испании и Исламской Республики Иран, сообщает Canal 24 Horas TV. Отмечается, что в Казань должны приехать около 15 тысяч воодушевлённых успехами своей сборной иранских болельщиков.
На скамейке запасных Ирана находятся знакомые лица. Карлуш Кейрош и Осеану из-за нехватки ресурсов на поле прибегают к дополнительной помощи: помощи болельщиков.
ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент Canal 24 Horas TV:Вторая победа Ирана на чемпионатах мира вызвала эйфорию у и без того воодушевлённых болельщиков. Сборная Ирана совершила чудо — стала лидером группы перед матчем со сборной Испании. Наплыв болельщиков сопровождает сборную Ирана даже на тренировках за закрытыми дверями.
В Санкт-Петербург приехали 20 тысяч болельщиков, а в Казань на матч с Испанией около 15 тысяч.
Болельщик сборной Ирана:1 — 0 в пользу Ирана. 1 — 0.
Болельщики приехали со всего мира, а некоторые как Маси на машине из Тегерана.
МАСИ, болельщик сборной Ирана:На этой машине, которая называется «королевство», мы начали наше семидневное путешествие из Тегерана. Шумом вувузелы, который вы слышите, мы передаём мирное послание со стороны иранцев всему миру.
По пути он записал документальный фильм об Иране на чемпионате мира. И на данный момент у него нет недостатка в сценарии.
Меры безопасности уже заметны в Казани. Полицейские группами патрулируют центральные улицы и важнейшие туристические достопримечательности, такие как Кремль, иначе говоря, древнюю крепость, обнесённую стеной. Блокпосты расположены почти на каждом углу, вплоть до того, что солдат можно увидеть и в важнейших точках города.
«Мы установили тысячи видеокамер, и в город приехало подкрепление из других регионов, как полицейские, так и военные и спецагенты», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Казань — столица Татарстана, российской республики, где большинство населения составляют татары, мусульмане турецкого происхождения, которые исповедуют умеренный ислам.
«Мы работаем вместе с полицией, чтобы сюда не проникали радикальные идеи», — заявляет имам.
Казань уже без каких-либо осложнений принимала международные спортивные соревнования, такие как чемпионаты мира по фехтованию и плаванию, а также матчи Кубка конфедераций. К ЧМ-2018 город увеличил количество отелей и сейчас может разместить до 30 тысяч болельщиков.
ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент Canal 24 Horas TV:Сборные Испании и Исламской Республики Иран поборются силами на этом казанском стадионе, земле татар, которая представляет собой модель сосуществования христиан и мусульман.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.