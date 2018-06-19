Французский политолог: на мундиале игру ведут не только спортсмены, но и политики

Чемпионат мира уже стал удобным предлогом, чтобы Владимир Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии, с которой у России много точек соприкосновения, отмечает политолог Сильвен Кан в интервью Europe 1. Однако помимо укрепления отношений между двумя странами он способен в целом улучшить имидж России, отмечает эксперт.

Футбол может быть политическим инструментом, уверен политолог Сильвен Кан. В интервью Europe 1 он приводит пример: матч — открытие чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией.

Такое совпадение вышло очень удачным для обеих стран. Ведь матч происходил не только на футбольном поле. «Для Владимира Путина это был очень хороший предлог принять с протокольным визитом наивысшего уровня наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Однако в последнее время мы замечаем, что между этими двумя государствами есть некое объективное совпадение мнений», — приводит Europe 1 слова политолога.

Прежде всего, Россия и Саудовская Аравия — главные производители нефти в мире. Кроме того, обе страны, каждая по своим причинам, сталкиваются с экономическим кризисом и пытаются проводить реформы. С точки зрения геополитики, России нужно укрепиться на Ближнем Востоке. По словам Кана, у Москвы есть проблемы с Ираном, и она заинтересована в сближении с Саудовской Аравией, с которой в последнее время у неё были напряжённые отношения.

Кроме того, чемпионат мира даст России возможность улучшить свой имидж, который был значительно подпорчен в последнее время. Так, поясняет Кан, Россия теперь ассоциируется с отравлением Скрипаля, с присоединением Крыма, с войнами на Украине, в Сирии, в Грузии. Однако политолог сомневается, что чемпионат мира по футболу сможет сильно изменить эту картину. Он вспоминает Олимпийские игры в Сочи, которые, по его словам, не смогли полностью изменить имидж России.

Между тем, неизвестно, будут ли другие подобные встречи на высшем уровне во время матчей российской сборной. Для этого России сначала нужно преодолеть групповой этап, а в этом плане всё же спорт остаётся спортом, отмечает собеседник Europe 1.