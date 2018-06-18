CNBC: футбольный разгром не испортит «нефтяную дружбу» Москвы с Эр-Риядом

Несмотря на футбольный разгром Саудовской Аравии российской сборной, Эр-Рияд и Москва не планируют прекращать сотрудничество в нефтяной сфере, в частности в формате ОПЕК+, пишет CNBC. Как отмечает канал, по всей вероятности, стороны обсудят повышение уровня нефтедобычи, пытаясь таким образом компенсировать снижение предложения на рынке, вызванное грядущими санкциями в отношении Ирана и кризисом в Венесуэле.

Хотя на чемпионате мира по футболу российская сборная разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0, всё указывает на то, что наследный принц этой страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обижаться на Владимира Путина не стал, пишет CNBC.



На прошлой неделе эти два лидера, судя по всему, согласились укрепить формат нефтяного соглашения, которое стало основой для энергетического и экономического сотрудничества — даже несмотря на то, что Москва и Эр-Рияд рассматривают возможность изменения условий этой успешной сделки, которая и свела их вместе.



В пятницу министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что стороны достигли соглашения относительного того, что отношения Москвы с ОПЕК должны быть «институализированы» и расширены для наблюдения за рынком. Саммит ОПЕК состоится в следующую пятницу, после чего члены этой организации проведут переговоры с Россией и другими странами, не входящими в состав картеля.



По мнению CNBC, дружелюбные отношения между Россией и Саудовской Аравией удивления не вызывают. Сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми производителями нефти укрепляется, учитывая, что перед ОПЕК стоит несколько весьма непростых проблем. Среди них — снижение объёмов поставок венесуэльской нефти, а также новые санкции, которые США собираются наложить на Иран после выхода Трампа из ядерной сделки с Тегераном.



«В этот раз саммит ОПЕК будет иметь больше общего с геополитикой, чем с рынком, чем когда-либо, — отметил вице-председатель IHS Markit Дэниэл Йерджин. — Иранский (нефтяной. — ИноТВ) экспорт уже упал. Среди прочего им (саммиту ОПЕК. — ИноТВ) предстоит разобраться с санкционным эффектом, который уже чувствуется на рынке, даже несмотря на то, что сами санкции ещё не вступили в силу».



Самое большое влияние в этой ситуации исходит от США, учитывая, что Дональд Трамп дважды писал в своём в Twitter о том, что нынешние цены на нефть слишком высоки.



«Разумеется, Трамп привнёс в игру новую форму прессинга, однако тоже самое слышно и со стороны индийцев, которых очень сильно беспокоит влияние высоких цен на нефть на экономический рост», — пояснил Йергин.



Кроме того, свою роль играет и внутриамериканский политический расклад: на ноябрь в США запланированы выборы в конгресс, а экономический рост — это главная точка приложения сил республиканцев, старающихся сохранить контроль над сенатом и палатой представителей.



Ожидается, что на саммите ОПЕК стороны обсудят вопрос изменения соглашения о нефтедобыче, которое на протяжении последних полутора лет не удерживало от попадания на рынок 1,8 млн баррелей нефти в сутки.



Россия выступает за возвращение на рынок миллиона баррелей день в относительно короткие сроки. Однако, по мнению аналитиков, саудовцы хотели бы снизить эту цифру из опасений, что цена на нефть упадёт слишком сильно.



«Думаю, они сойдутся на цифре в районе 500 тысяч баррелей в сутки, однако реальный рост поставок на рынок будет намного больше. По моему мнению, они попытаются всё запутать и затемнить насколько это возможно, для того, чтобы удержать цены на плаву», — отметил Джон Килдуфф из Again Capital.



Хотя Россия и Саудовская Аравия собираются увеличить предложение, с этим согласны далеко не все члены ОПЕК. Иран, Венесуэла и Ирак считают, что нынешнее соглашение о нефтедобыче должно остаться в его нынешнем виде — в основном по той причине, что они ощущают влияние санкций.



«В ОПЕК есть две страны, которые столкнулись с международными санкциями, а что касается одной страны — Ирана, — то санкции против неё поддержали два члена картеля — ОАЭ и саудовцы», — отметила начальник отдела стратегии на глобальных сырьевых рынках RBC Capital Markets Хелима Крофт.



Принятие решения осложняют также и другие факторы, и дело здесь далеко не только в стабилизации рынка. В этом году объёмы производства нефти в Венесуэле упали на 700 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, аналитики считают, что из-за американских санкций к концу года с рынка исчезнет около 500 тыс. баррелей в день иранской нефти.



В марте в картеле заявили, что пригласят американских производителей на семинар для обсуждения добычи сланцевой нефти и связанных с ней технологий. В то же время США продолжают вбрасывать на рынок огромные объёмы сырой нефти — чуть менее 11 млн баррелей в день.



Уровень добычи нефти в США превысил этот показатель Саудовской Аравии, поэтому рост рынка сланцевой нефти — это ещё один фактор, осложняющий ОПЕК и России снижение объёмов нефтедобычи.



«Саудовцы действительно чувствуют себя обязанными Трампу после того, как он похоронил иранскую ядерную сделку», — отметил Килдуфф.



«Это странное развитие событий. Русским не нравится, что США подняли нефтедобычу до 11 млн баррелей в день. Они отказались от большой доли рынка, — добавил он. — Они могут насолить США и снизить цены и вытрясти что-нибудь из сланцевиков. У них ещё остались кое-какие козыри».



После переговоров с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, его российский коллега Александр Новак заявил, что обе стороны «в принципе» поддерживают постепенный рост нефтедобычи, который может достичь 1,5 млн баррелей в сутки. Начать это процесс, по его словам, можно будет начиная с 1 июля.