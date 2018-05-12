Euronews: нефть подорожала на фоне разногласий вокруг Ирана

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14:56 Стал известен бюджет, выделенный на тренерский штаб сборной России по футболу Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев огласил годовой бюджет на тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым.

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14:47 Мозгов и Швед вызваны в сборную России по баскетболу на игры отбора чемпионата мира Центровой клуба НБА «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов и защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед вызваны в сборную России для подготовки к матчам отбора чемпионата мира 2019 года.

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14:25 Путин заявил, что рассчитывает на открытие Банка развития БРИКС в России Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на открытие офиса Банка развития БРИКС в России.

14:22 Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу чемпионата мира Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу чемпионата мира, который проходит в китайском Уси.

14:22 Британские истребители сопровождали российские Су-24 над Чёрным морем Великобритания подняла истребители Typhoon с военной базы в Румынии над Чёрным морем в связи с полётами российских самолётов Су-24 вблизи пространства НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВВС.

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