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Euronews: нефть подорожала на фоне разногласий вокруг Ирана
Цены на нефть закрепились на самом высоком за последние годы уровне из-за сообщений о подготовке в США санкций против Ирана, сообщает Euronews. Как отмечает канал, для ряда стран-потребителей этот рост может оказаться болезненным.

На фоне сообщений о подготовке американских санкций против Ирана цены на нефть закрепились на самом высоком за последние годы уровне. В Bank of America ожидают, что в обозримой перспективе будет преодолён барьер в 100 долларов за баррель. Для некоторых стран-потребителей этот рост может оказаться болезненным.

СЯО ЛЯН, директор центра американской экономии Китайской академии социальных наукПодорожание энергоносителей снизит темпы роста мировой экономики, которая ещё «борется за выход из тени экономического кризиса.

На котировки влияют и решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Представители стран-участниц организации планируют обсудить новые квоты в конце мая. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби не исключил, что на фоне иранского кризиса объёмы добычи могут быть увеличены.

Дата выхода в эфир 11 мая 2018 года.

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Euronews Франция Европа
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