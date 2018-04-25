Telegraph: гендиректор BP не собирается извиняться за сотрудничество с Россией

Глава транснациональной нефтегазовой компании BP Боб Дадли выразил сомнение в конструктивности новых антироссийских санкций. По его мнению, именно торговля «наводит мосты» между странами, поэтому важно сохранять это взаимодействие, сообщает The Daily Telegraph. Компания BP поддерживает прочные партнёрские отношения с «Роснефтью» и не намерена за это извиняться, подчеркнул Дадли.

Генеральный директор компании BP Боб Дадли выразил сомнения относительно новых американских санкций против России, поставив под вопрос конструктивность финансовых ограничений в отношении российских властей, пишет The Daily Telegraph. Дадли подчеркнул, что возглавляемая им транснациональная нефтегазовая компания будет вынуждена соблюдать жёсткие ограничения, которые были введены Вашингтоном в начале месяца, однако не намерена извиняться за ведение бизнеса в России, где ей принадлежат почти 20% акций государственной нефтяной компании «Роснефть», говорится в статье.

«Я твёрдо верю, что торговля наводит мосты между странами, и страны должны взаимодействовать. И я не буду извиняться за то, что BP работает в России. У нас там хорошие отношения», — заявил гендиректор BP, выступая на отраслевой конференции. В то же время он признал, что финансовые санкции, которые Соединённые Штаты ввели против крупных российских компаний и ведущих бизнесменов, обвиняя Москву в «поддержке химической атаки в Сирии», лишают компанию определённых возможностей на российском рынке.

Ограничительные меры Запада против России уже вынудили BP отложить свои планы по разработке нефтяных и газовых месторождений в Арктике совместно с «Роснефтью», отмечает The Daily Telegraph. Дадли отметил, что бизнесменам теперь приходится работать в непростых условиях: «Нам следует быть бдительными, и если что-то меняется, компании должны реагировать. Мы всегда будем действовать в рамках санкций, но это создаёт сложности».

«Я не уверен, насколько они конструктивны», — пояснил генеральный директор BP. Он также отметил, что санкции теперь, похоже, раздают, «как билеты на поезд», говорится в статье.

Компания BP работает в богатой нефтью России уже четверть века, напоминает The Daily Telegraph. Сначала она была совладельцем компании ТНК-BP, после чего продала свою долю и стала крупным акционером компании «Роснефть». По словам Дадли, этот бизнес в России тоже переживал свои «взлёты и падения», но они не намерены прекращать совместную работу.

«У нас с «Роснефтью» очень прочные партнёрские отношения, мы вместе уже не один год, но мы остаёмся вне политики. В чём секрет? Терпение, настойчивость, и никогда не превращать бизнес в личное дело», — подчеркнул глава BP, обращаясь к участникам конференции. В то же время он пошутил, что если бы мог дать совет самому себе в молодости, то порекомендовал бы «держаться подальше от России», сообщает The Daily Telegraph.