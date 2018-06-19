La Croix: россияне начинают любить футбол и надеяться на сборную

Футбол в России не столь популярен, как хоккей или баскетбол, пишет La Croix, и неудачи российской сборной выливаются во множественные шутки и анекдоты. Но после триумфального матча-открытия с Саудовской Аравией россияне стали проникаться любовью к этому виду спорта и надеяться на успех своей команды.

В России футбол идёт позади хоккея и баскетбола, пишет La Croix, а потому низкие результаты национальной команды становятся поводом для бесчисленных каламбуров. Однако ситуация изменилась после разгромной победы над Саудовской Аравией, и теперь россияне начинают любить футбол и верить в свою команду, пишет издание.

Во время церемонии открытия чемпионата мира Владимир Путин заявил, что футбол — это любимый вид спорта россиян. Однако французский журналист в этом сильно сомневается, учитывая множество шуток, которые слагают в России про футболистов. И на то есть причины, отмечает он — по крайней мере, были до знаменитых 5:0 в матче против Саудовской Аравии.

Впрочем, из Истры, где находится базовый лагерь французской команды, увидеть зарождение любви россиян к футболу сложно, пишет автор статьи. Но, по его словам, что-то происходит в обществе, тем более что пока Россия в турнирной таблице выглядит максимально успешно.

Больше всего россиян удивляет, что футбол может быть семейным, весёлым и ярким праздником, куда можно прийти всей семьёй с детьми, приводит журналист слова российских собеседников. Он пишет, что народные собрания в России если не запрещены, то проходят в очень жёстких рамках, а теперь толпы раскрашенных фанатов меняют обстановку.

В СМИ множатся репортажи про добродушное братание между разными народами. И россияне, которые в целом мало путешествуют, теперь могут многое для себя открыть, тем более что они чувствуют надежду в отношении своей сборной, которой не было вначале.

Российская пресса тоже почувствовала перемену настроений, отмечает издание. Там теперь пишут о мелких соревнованиях в разных компаниях, приуроченных к мундиалю. В свою очередь, Владимир Путин хоть и поздравил команду после триумфального открытия, о чём широко сообщали СМИ, всё же держится на расстоянии от новой волны энтузиазма.

Как дзюдоист Путин понимает, что этот прорыв получился скорее из-за непрофессионализма саудовской сборной, нежели благодаря «внезапному таланту российских игроков». Так, Россия в рейтинге ФИФА стоит на 70 месте, что делает её «худшим учеником» среди 32 команд, прошедших квалификацию. Но россияне стали надеяться и рассчитывают, что их надежды не улетучатся после следующей встречи с Египтом, где, возможно, будет участвовать знаменитый Мохаммед Салах, пишет La Croix.