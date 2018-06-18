Economic Times: благодаря ЧМ Россия стала любимым направлением индийских туристов

Чемпионат мира по футболу в России привлекает индийских туристов куда больше, чем предыдущие турниры в Бразилии и Южной Африке, отмечает Economic Times. Безвизовый режим для обладателей билетов на матчи, географическая близость и возможность совместить поездку с другими большими спортивными событиями лета вроде Уимблдона превратили Россию в одно из главных направлений для индийцев.
Этим летом Россия превратилась в одно из главных туристических направлений для обеспеченных индийцев. И их не пугают даже существенно возросшие с началом ЧМ по футболу цены на перелёты и жильё, пишет The Economic Times.
По словам представителя одного из старейших турагенств Индии Карана Ананда, 20%-ное повышение цен спрос не уменьшило. «Также мы отметили, что горящие туры в Россию берут на 10% чаще, и полагаем, что эта тенденция будет продолжаться вплоть до окончания турнира», — отметил Ананд. Как сообщается, пакет на 6 дней и 7 ночей в России, включающий ещё и перелёт, стоит от 300 тыс. рупий (≈277 тыс. руб.).
Турагенты также отмечают, что по сравнению с маем число поисковых запросов на перелёты в Россию в период чемпионата мира увеличилось на 23%. В том числе иностранцев привлекают и инициативы российских властей вроде безвизового въезда для тех, у кого есть билеты на мундиаль. По данным издания, Россия потратила порядка $14 млрд. на чемпионат, который, таким образом, стал самым дорогостоящим спортивным мероприятием в истории страны.
В 2014 году ЧМ в Бразилии посмотрело 3,43 млн. человек на стадионах и более 5 млн. по всему миру в специальных фан-зонах, для прохода в которые билеты не требуются. В России действует 11 подобных площадок.
Как отмечают индийские турагенты, благодаря географической близости российский мундиаль привлекает их соотечественников куда больше, чем ЧМ в Бразилии и Южной Африке. Особо ярые любители спорта даже могут совместить поездку на чемпионат в России с двумя другими крупными спортивными событиями — знаменитым Уимблдонским теннисным турниром, который продлится со 2 июля по 15, а также с поездкой сборной Индии по крикету в Великобританию, которая начнётся 3 июля.
Также туры на российский ЧМ часто приобретают крупные корпорации — в качестве подарка особо важным клиентам или средства поощрения и мотивации для наиболее успешных сотрудников.
Большая часть индийских туристов приезжает на чемпионат в одиночку и планирует оставаться в России до 10 дней. Самым популярным городом для поездки на чемпионат остаётся Москва.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.