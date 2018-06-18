Economic Times: благодаря ЧМ Россия стала любимым направлением индийских туристов

Чемпионат мира по футболу в России привлекает индийских туристов куда больше, чем предыдущие турниры в Бразилии и Южной Африке, отмечает Economic Times. Безвизовый режим для обладателей билетов на матчи, географическая близость и возможность совместить поездку с другими большими спортивными событиями лета вроде Уимблдона превратили Россию в одно из главных направлений для индийцев.

Этим летом Россия превратилась в одно из главных туристических направлений для обеспеченных индийцев. И их не пугают даже существенно возросшие с началом ЧМ по футболу цены на перелёты и жильё, пишет The Economic Times.

По словам представителя одного из старейших турагенств Индии Карана Ананда, 20%-ное повышение цен спрос не уменьшило. «Также мы отметили, что горящие туры в Россию берут на 10% чаще, и полагаем, что эта тенденция будет продолжаться вплоть до окончания турнира», — отметил Ананд. Как сообщается, пакет на 6 дней и 7 ночей в России, включающий ещё и перелёт, стоит от 300 тыс. рупий (≈277 тыс. руб.).

Турагенты также отмечают, что по сравнению с маем число поисковых запросов на перелёты в Россию в период чемпионата мира увеличилось на 23%. В том числе иностранцев привлекают и инициативы российских властей вроде безвизового въезда для тех, у кого есть билеты на мундиаль. По данным издания, Россия потратила порядка $14 млрд. на чемпионат, который, таким образом, стал самым дорогостоящим спортивным мероприятием в истории страны.

В 2014 году ЧМ в Бразилии посмотрело 3,43 млн. человек на стадионах и более 5 млн. по всему миру в специальных фан-зонах, для прохода в которые билеты не требуются. В России действует 11 подобных площадок.

Как отмечают индийские турагенты, благодаря географической близости российский мундиаль привлекает их соотечественников куда больше, чем ЧМ в Бразилии и Южной Африке. Особо ярые любители спорта даже могут совместить поездку на чемпионат в России с двумя другими крупными спортивными событиями — знаменитым Уимблдонским теннисным турниром, который продлится со 2 июля по 15, а также с поездкой сборной Индии по крикету в Великобританию, которая начнётся 3 июля.

Также туры на российский ЧМ часто приобретают крупные корпорации — в качестве подарка особо важным клиентам или средства поощрения и мотивации для наиболее успешных сотрудников.

Большая часть индийских туристов приезжает на чемпионат в одиночку и планирует оставаться в России до 10 дней. Самым популярным городом для поездки на чемпионат остаётся Москва.