Euronews: болельщики сутки напролёт крутят педали, чтобы попасть в Россию на ЧМ

Велопутешествия в Россию на ЧМ-2018 оказались популярными среди иностранных болельщиков. Фанаты футбола готовы много дней подряд крутить педали, чтобы добраться на чемпионат. Причём на велосипедах приезжают не только из соседних стран, но и из Хорватии, Португалии, Испании и даже Саудовской Аравии, передаёт Euronews.
Ехал португалец на велосипеде: Элдер Батишта за 45 дней пересёк всю Европу из конца в конец. Из своего родного города он добрался до подмосковного Кратова, где тренируется «команда избранных». Батишта работает в мэрии, а в путь он отправился не ради приключений: он хочет собрать деньги для португальской ассоциации, которая помогает больным раком детям.
ЭЛДЕР БАТИШТА, португальский болельщик на велосипеде:В Германии была буря, настоящий шторм — но я не отчаивался. Порой было трудно, но в такие моменты я думал о семье. А также о тех детях, которым я хочу помочь. Так что я крутил и крутил педали. Даже когда совсем не хотелось, продолжал крутить.
Велопутешествия в Россию оказались популярными: почти такой же путь, как Батишта, проделал испанский болельщик. А с другой стороны света до Москвы на своих двоих колёсах добрался Фахд Ибрагим аль-Яхья из Саудовской Аравии, преодолев больше пяти тысяч километров за 75 дней.
Хорватам по сравнению с этим ехать было не так далеко — всего полторы тысячи. Зато славян приехало больше: велосипедисты шли из Загреба в Калининград впятером.
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