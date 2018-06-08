Euronews: немецкий пенсионер едет на ЧМ-2018 на тракторе с «пивной бочкой»

Пенсионер Хуберт Вирт из Германии нашёл способ, как объединить две свои главные страсти — футбол и любимый трактор, сообщается на сайте телеканала Euronews. 70-летний болельщик в компании верной таксы отправился на чемпионат мира в Москву на своём тракторе с прицепом в форме огромной пивной бочки. До российской столицы он рассчитывает добраться к открытию чемпионата 14 июня.

У 70-летнего немца Хуберта Вирта есть две страсти: футбол и его старый трактор, сообщается на сайте телеканала Euronews. Житель Пфорцхайма в немецкой земле Баден-Вюртемберг поставил перед собой особую задачу: он едет на своём тракторе в Россию, чтобы поддержать немецкую национальную сборную.

Его цель ясна: он хочет успеть добраться до Москвы к открытию чемпионата мира по футболу 14 июня. Для этого ему придётся преодолеть 2,5 тыс. км в кабине своего чёрного трактора с деревянным прицепом.

Его план действительно может сработать, сообщается в статье. К 7 июня Хуберт Вирт уже добрался до Белоруссии. Немецкий болельщик и его трактор уже оставили позади свыше 1700 км пути. Также вместе с ним отправилась в путешествие его такса.

Трактор движется со скоростью 20 км/ч, за день Вирт преодолевает около 160 км. Его личное транспортное средство было произведено в Мангейме в 1936 году.

Прицеп его трактора сделан в форме огромной пивной бочки и украшен табличкой с надписью Hallo Moskau! — «Привет, Москва!» Кроме того, в нём имеется душ и доступ к интернету.

В этом «фургоне» пожилой немец с его верной собакой, сопровождающей его в этом приключении, может отдохнуть и собраться с силами перед очередным участком пути. До цели ему осталось преодолеть ещё всего 800 км. «Так держать!» — одобряют необычную инициативу немецкого болельщика авторы статьи.