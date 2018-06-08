CNN: команда Овечкина подарила россиянам повод для радости

Хотя до чемпионата мира по футболу остаётся практически одна неделя, у проснувшихся этим утром российских болельщиков уже появился повод для празднования. Одна из их крупнейших хоккейных звёзд всех времён Александр Овечкин завоевал первый за его 13-летнюю карьеру Кубок Стэнли.

Он был участником событий, которые привели команду «Вашингтон Кэпиталз» к первому за её 44-летнюю историю завоёванному кубку. Произошло это благодаря одержанной в Лас-Вегасе победе со счётом 4:3 над командой «Вегас Голден Найтс». А Овечкин был назван самым ценным игроком плей-офф.

Во втором периоде, получив превосходный пас от Джона Карлсона, он забил свою 15-ю шайбу на этом этапе турнира. После чего его команда повела со счётом 2:1.

Однако потом дела разворачивались непросто. «Вегасу» даже удалось вырваться вперёд и повести со счётом 3:2 после забитого под занавес второго периода гола Райли Смита. Однако в третьем периоде «Вашингтон Кэпиталз» смогли сравнять счёт, а затем, когда до конца матча оставалось меньше восьми минут, произошёл незабываемый для болельщиков момент. Центральный нападающий датчанин Ларс Эллер, оказавшись за спиной вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флёри, смог добраться до выкатившейся шайбы и забросить её в сетку ворот.

И вот Овечкин и его команда уже празднуют свою первую победу в кубке по итогам серии, которая могла растянуться на семь матчей, однако завершилась уже после пятой игры. Позднее россиянин, являющийся капитаном команды, получил возможность первым прокатиться по льду с кубком в руках. Посмотрите, как важно это для него. Отличные кадры.

И вы можете наблюдать, что эта победа означает для фанатов, которые заполонили улицу у своей родной арены в столице США. Это первая с 1991 года победа столичной команды в крупных профессиональных чемпионатах — исторический момент для «Кэпиталз» и, разумеется, для их лидера Александра Овечкина.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН, хоккеист «Вашингтон Кэпиталз»: Не знаю, что сказать. Это невероятно. Я так рад. Я, возможно, самый счастливый человек. Я так рад за моих товарищей по команде, за наших фанатов, которые следили за происходящим из Вашингтона, за людей, которые прилетели сюда, за моих родителей, мою семью, всех моих друзей и всю мою семью. Это невероятно.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 июня 2018 года.