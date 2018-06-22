Бывший немецкий футболист: секрет успеха россиян — в командном духе

Россия стартовала на чемпионате мира по футболу лучше, чем когда-либо удавалось принимающей стороне, и успехи национальной сборной стали неожиданностью для ЧМ-2018, пишет немецкий таблоид Bild. Во время подготовки команды ничто не предвещало таких достижений, однако бывший немецкий футболист Кевин Кураньи раскрыл секрет успеха россиян: всё дело в командном духе, чёткой работе тренера и поддержке болельщиков.

Такого не ожидали даже самые большие оптимисты, пишет немецкий таблоид Bild. Победы российской сборной против Саудовской Аравии и Египта с общим счётом в 8:1 стали неожиданностью чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как отмечает издание, россияне показали лучший за всю историю старт для хозяев чемпионата. По результатам последнего сыгранного матча Россия уже вышла в 1/8 финала. Между тем, при подготовке сборной к домашнему чемпионату мира ничто не предвещало таких успехов, продолжает немецкий таблоид. Перед началом соревнований команда тренера Станислава Черчесова проиграла семь игр подряд, а жеребьёвка для участия в предварительных соревнованиях на Кубке конфедераций проходила мучительно для российских футболистов.

Как же так вышло, что дела у них внезапно пошли на лад? По версии бывшего игрока немецкой сборной и эксперта телеканала ARD Кевина Кураньи, всё дело в командном духе. «Я говорил с некоторыми игроками команды. Это командный дух сейчас делает Россию такой сильной, — уверяет Кураньи. — Они очень сильно сплотились в тренировочном лагере перед чемпионатом — каждый поддерживает другого, и они получают удовольствие, играя вместе. Игроки резерва тоже усиленно занимаются и не вешают нос».

Отдельно бывший игрок московской команды Кураньи похвалил работу тренера Черчесова: «Он играет очень и очень важную роль. Я хорошо его знаю, потому что в течение года он был моим тренером в московском «Динамо». Это колоссальный тип, который всегда и обо всём говорит очень чётко, не ходит вокруг да около и честно высказывает каждому своё мнение». Как подчеркнул Кураньи в разговоре с журналистами Bild, «это очень важно. У сборной теперь есть чёткий план, который выглядит очень структурированным — в этом узнаётся его почерк».

При этом в команде нет по-настоящему крупных звёзд или профессионалов европейской высшей лиги, обращает внимание немецкий таблоид. По словам Кураньи, у российских футболистов есть возможность хорошо заработать в собственной стране и время от времени выступать в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Выбраться заграницу становится сложнее, тем более что там можно оказаться на скамейке запасных.

Однако некоторые спортсмены российской сборной всё же особенно отличились во время прошедших матчей. С точки зрения Кураньи, «важнейший игрок — Денис Черышев», который активно идёт в атаку, много бегает и ищет возможности для удара по воротам. В нападении немецкий спортсмен считает «крайне сильным игроком» Артёма Дзюбу, который удерживает мяч, давая команде возможность продвинуться вперёд, а Головин и Самедов отлично с этим справляются. Также Кураньи отметил игру Игнашевича, несмотря на его 38 лет.

Что касается прогнозов на дальнейшие игры, бывший нападающий отметил, что до сих пор всё шло прекрасно, но в 1/8 финала российскую сборную может ждать встреча с Испанией или Португалией, а «это уже другой масштаб». В то же время, он заявил, что высоко оценивает российскую команду и верит в её успехи. По его мнению, Россия может поймать кураж, как Германия на домашнем чемпионате мира в 2006 году, и пройти очень далеко. Эйфория чувствуется по всей стране, и она придаёт сборной сил. Благодаря этому многое возможно. «Россия может стать командой-сюрпризом на этом чемпионате мира», — считает бывший немецкий футболист Кевин Кураньи.