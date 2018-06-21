Журналист Washington Post ждал от Москвы серости и мрака, а оказался на празднике футбола

«Должен признать: при мысли о том, что на протяжении почти шести недель я буду жить и работать в Москве, у меня создавалось ощущение, что мне предстоит отправиться в прошлое или же я окажусь в некоем подобии сериала «Американцы», — пишет спортивный журналист The Washington Post Стивен Гофф. — Кругом серость и недружелюбие. Пустые полки продуктовых магазинов и тёмные фигуры. Радость и страсть чемпионата мира по футболу, окутанная российским мраком. О чём думала ФИФА? О чём думал я?»

«Я ошибался», — отмечает автор. Москва стала трепещущим сердцем этого праздника футбола. Она с радостью принимает десятки тысяч гостей и приглашает иностранцев в мир, который они, вероятно, никогда не видели.

Тут языки перемешаны как ингредиенты в тарелке наваристого борща: русский, английский, немецкий, французский, корейский, португальский, испанский. Всех объединяет любовь к футболу и любовь к жизни.

Помимо вопроса о том, кто выиграет ЧМ-2018, американцы, как признаёт автор статьи, часто спрашивают его: как на самом деле обстоят дела в России?

«Я не могу говорить об остальных 10 принимающих городах (хотя на этой неделе я отправлюсь в Санкт-Петербург) или о стране в целом. Я уверен, что в отдалённых городах и сельских районах нет такого процветания, и выглядят они совсем иначе. Я не собираюсь после 9 дней пребывания в стране строить из себя эксперта по России. Временами мне было сложно соотносить чудеса этого города и действия путинского правительства», — подчёркивает Стивен Гофф.

По его словам, Москва, если не брать во внимание реликтов советской эпохи, выглядит и воспринимается как любой другой европейский город. В понедельник утром вагоны метро забиты отправляющимися на работу людьми, подростки в одежде западных брендов устраивают выступления на пешеходных улицах, в кафе под открытым небом можно заказать кофе с пирожными.

В городе есть суши-рестораны, ирландские бары и заведения, где продаются бургеры. В Москве функционирует Uber, хотя по количеству водителей он уступает местному «Яндексу». Распространён Apple Pay.

По улицам ездят европейские спорт-кары и японские седаны, а вот американских иномарок немного. Есть также издание на английском языке и высокоскоростные общественные WiFi-сети, однако лучше всего с умом подойти к выбору вашего соединения и пользоваться VPN, подчёркивает Гофф.

В Москве можно встретить как милые парки, так и признаки упадка, музеи мирового уровня и промышленные объекты.

Автор статьи также признаёт, что для него доселе невиданным чудом стала грузинская кухня.

В московском метро 13 веток, 245 станций, а общая протяжённость путей 227 миль. Богатый декор некоторых станций подошёл бы для частных коллекций. Внизу около многих эскалаторов есть стеклянная будка, в которой сидит сотрудник метрополитена. Сами же эскалаторы бывают такими длинными, что с одного его конца не видно другого. Каждая поездка обходится в одну и ту же сумму (меньше одного доллара) вне зависимости от расстояния.

Глубоко под землёй доступен WiFi. А в более современных вагонах есть даже USB-розетки.

«Вашингтонский метрополитен, вы слышите это?», — иронизирует автор.

Между тем журналист The Washington Post отмечает, что находиться в российской столице не всегда просто. В этом дорогом городе из-за роста цен, характерного для всех крупных соревнований, резко выросла стоимость проживания. Но такое происходит на каждом чемпионате мира по футболу, указывает автор. Пробки на дорогах типичное явление не только для крупных автострад, но для обычных улиц.

Существуют сложности с общением. Знание английского не является превалирующим как в большинстве крупных городов мира. При этом русский — непростой язык, а читать на кириллице всё равно, что пытаться расшифровать послание времён холодной войны, пишет автор.

Надписи и объявления на английском помогают гостям российской столицы сориентироваться, однако иногда их не бывает, из-за чего на несколько мгновений вас может охватить паника, указывает журналист The Washington Post Стивен Гоф.