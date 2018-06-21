Guardian: победы сборной России реабилитировали патриотизм и объединили страну

После воссоединения с Крымом понятие патриотизм стало чувством, «вызывающие разногласие» в российском обществе. Но яркое выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу стало фактором, объединившем всю страну, утверждает The Guardian.

Главная кричалка ЧМ-2018 не так уж сложна. Её скандируют на стадионах, в фан-зонах и даже под землёй — в московском метро. Это название принимающей футбольный турнир страны, разбитое на три долгих слога и повторяемое до бесконечности — «Рос — Си — Я!», пишет The Guardian.

По словам британского издания, победа Уругвая над Саудовской Аравией в среду подтвердила выход России в следующий этап, который был фактически обеспечен уже после победы над Египтом днём ранее.

«Если эффективность победы России над Саудовской Аравией со счётом 5:0 в стартовом матче заставила всю страну открыть рот от удивления и восхищения, то в результате следующей яркой игры с Египтом неверие сменилось радостью и откровенным патриотизмом», — подчёркивается в статье.

Выступление сборной — не единственная причина, почему текущий чемпионат мира стал таким «увлекательным». Во многом этому способствовал приезд сотен тысяч болельщиков со всех концов света, которые превратили центр Москвы в «бесконечный карнавал улыбок и танцев». «Но это празднество утратило бы свой блеск, если бы игра местной команды оказалось такой катастрофичной, как предсказывали», — считает издание.

Отношение к национальной команде нашло отражение в одном популярном меме, ходившем в соцсетях до начала соревнований. Табличка в одном пабе, показывающая как пользуются уборной популярные футболисты: Криштиану Роналду пускал струю с большого расстояния, Златан Ибрагимович справлял малую нужду, делая сальто. А российскую сборную изображал человечек, стоявший в луже собственной мочи.

По словам The Guardian, «мрачный пессимизм» российских болельщиков едва ли может удивить. Ведь именно их команда, не смогла одержать ни одной победы за семь предыдущих игр, а во время разминок выглядела «вялой и бесцветной».

Несмотря на все эти «зловещие предзнаменования», действия российской сборной на поле оказалось «откровением». Две её победы подряд превзошли ожидания даже самых патриотичных оптимистов, отмечает газета.

К настоящему моменту соперниками россиян выступали «чудовищно некомпетентные» саудовцы и египтяне с «наполовину восстановившим свою физическую форму» Мохаммедом Салахом. Но не стоит забывать, что в рейтинге ФИФА Россия уступала всё той же Саудовской Аравии, напоминает The Guardian.

«Последний раз российская или советская сторона выигрывали два стартовых матча во время чемпионата в 1966 году. Свидетельство того, насколько невероятную игру на старте удалось показать хозяевам чемпионата в этот раз», — рассуждает издание.

По мнению The Guardian, футбол в России нельзя назвать «национальной одержимостью». Большинство обращает внимание на этот вид спорта только, когда сборная испытывает редкие удачи, как на Евро-2008.

«У меня такое ощущение, что полстраны только перед стартовым свистком узнаёт, что у нас начинается чемпионат мира. Мы долго запрягаем, а потом даём газу», — заявлял накануне ЧМ-2018 тренер российской команды Станислав Черчесов.

Именно это начинает происходить, в то время как те, кто ранее относился к национальной сборной презрительно или равнодушно, начинают «сплачиваться под знамёнами страны». И даже на некоторых матчах между командами других стран, например Португалии с Марокко, громче всего раздаётся речовка: «Рос! Си! Я!».

«В последние годы патриотизм в России стал чувством, вызывающим разногласия. Из-за бравады и размахивания флагами после аннексии Крыма в 2014 году патриотизм вызывает тошноту либерального меньшинства… Но для многих игра национальной команды, по всей видимости, реабилитировала флаг, создав ту форму патриотизма, вокруг которого может объединиться вся страна», — заключает The Guardian.