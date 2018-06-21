Le Parisien: российские футболисты на ЧМ бегают больше всех

Игроки российской сборной пробежали больше 115 километров во время каждого своего матча на ЧМ-2018, пишет Le Parisien, ссылаясь на данные статистики. Однако, как поясняет издание, преодолённый километраж команды далеко не всегда прямо сказывается на результате, и гораздо важнее оказывается умение владеть мячом.

«Россия широкими шагами идёт к 1/8 финала», — пишет Le Parisien. Эта игра слов сама навязывается, если посмотреть на данные статистики: во время игры против Саудовской Аравии российские футболисты пробежали 118 км, а в матче с Египтом — 115 км, и это два самых громких показателя среди участников чемпионата мира на данный момент.

Специалисты отмечают, что это очень высокие цифры, и они подобного ещё не видели. Так, например, во время матчей Лиги чемпионов игроки в «Реал Мадрид» пробегали 103,9 км, а в «ПСЖ» — 105,7 км. Этого не хватит, даже чтобы войти в десятку на этом мундиале.

Хотя, как отмечает автор статьи, сборные чаще всего на самом деле преодолевают большее расстояние во время соревнований, чем отдельные клубы. Как говорят тренеры, для многих игра в сборной — это матч всей жизни.

Впрочем, много бегать для российских футболистов не в новинку, пишет издание. Так, в Бразилии в 2014 году они пробегали в среднем по 115 км за матч. Тогда такой расход энергии не помог им выиграть против Южной Кореи, Бельгии и Алжира.

Как показывают исследования, нет никакой прямой связи между преодолённым километражем и результатом команды. Например, «Барса» бегает мало, потому что владеет мячом и не отдаёт его своим соперникам, отмечает Le Parisien.