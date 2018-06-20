WSJ: «взрывные атаки и невероятная энергия» — российская сборная вернула болельщикам надежду

Вопреки ожиданиям не слишком оптимистично настроенных соотечественников за две первые игры на ЧМ российская сборная забила столько же мячей, сколько Испания на мундиале в 2010 году, пишет Джошуа Робинсон в The Wall Street Journal. Команда, которая вступала в турнир с самым низким рейтингом, показывает невероятный результат, и её болельщики не могут этого не оценить.

В чемпионат мира по футболу российская сборная вступала, будучи уверенной лишь в двух вещах: что она — команда с самым низким рейтингом в турнире и что, как бы то ни было, ей всё равно предстоит сыграть как минимум три игры в группе, «перед своими болельщиками, которые ведут себя так, будто терять уже нечего», пишет спортивный обозреватель The Wall Street Journal Джошуа Робинсон.

Но что же теперь? А теперь, всего за два матча сборная хозяев чемпионата творит одну из «самых громких историй в футболе». Всё просто: окажитесь в простой группе, заручитесь неистовыми фанатами и превосходите их ожидания, объясняет журналист. Во вторник вечером, обыграв сборную Египта со счётом 3:1, российская команда практически гарантировала себе четвёртый матч. Пожалуй, от одной восьмой финала россиян отделяет лишь очень провальный матч с Уругваем в следующий понедельник в сочетании с ещё несколькими маловероятными факторами.

В последний раз, когда Россия выходила из группового этапа на чемпионате мира по футболу, страна была ещё в составе СССР. Поэтому, когда на «Зенит-арене» прозвучал финальный свисток, большая часть из собравшихся на стадионе 64 тыс. болельщиков просто не могла поверить своему счастью. «Их парни смогли. Самые смелые их надежды на чемпионат сбываются. Каким-то образом Россия не провалилась».

Об этом никто не мог подумать, настаивает Робинсон. Ещё до начала чемпионата относительно национальной сборной россияне заранее были преисполнены отчаяния: команда плохо играла в обороне и проводила сумбурные атаки. Кроме того, российские болельщики в большинстве своём «ненавидели тренера» национальной сборной — «лысого, усатого экс-вратря по имени Станислав Черчесов», который занялся командой, когда дела у неё были совсем плохи. Но новый тренер не стал оглядываться на прошлые неудачи — «взрывные атаки и невероятная энергия» команды всё изменили, и сегодня сборная под руководством Черчесова в двух играх забила столько же голов, сколько Испания за весь мундиаль 2010 года. Неудивительно, что российские фанаты преисполнились энтузиазма и раз за разом поют национальный гимн, не хуже, чем бразильцы 4 года назад.

Тем временем Египту уже пришлось смириться, что ЧМ—2018 «почти наверняка» закончится для него на групповом этапе. «Фараонам» даже не помогло присутствие звезды «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, вроде как восстановившегося после травмы. Он, конечно, заработал пенальти, но в унынии от поражения египетские болельщики не слишком оценили эту заслугу. Теперь сборную ждёт уже особо ничего не решающий матч с Саудовской Аравией.

Россиянам, которым предстоит сыграть с Уругваем, уже можно строить предположения об одной восьмой. Например, с кем же им предстоит сыграть — с Испанией или Португалией, а может, даже и Ираном. Ещё неделю назад задаваться какими-то вопросами относительно российской сборной казалось бессмысленным. Спустя 8 лет, после того как Россия вопреки ожиданиям получила звание хозяйки ЧМ—2018, она вновь демонстрирует невероятные вещи, заключает автор статьи.