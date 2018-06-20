Le Soir: ради ЧМ бельгийский фанат начал учить русский... за два года до мундиаля
Такое событие не может пропустить ни один настоящий поклонник футбола — чемпионат мира в России набирает обороты, пишет бельгийская газета Le Soir. Кажется, на мундиале собрались все — от СМИ до рекламодателей. Убежать от футбольных новостей можно только, пожалуй, живя на необитаемом острове.
Некоторые болельщики особенно ответственно подходят к чемпионату и начинают готовиться к нему заранее. Яркий пример — 50-летний бельгиец Доминик Ануль, «настоящий фанат национальной сборной», которую также называют «красными дьяволами». Ануль состоит в официальном клубе болельщиков бельгийской команды «1895» и в 2014 году ездил поддерживать футболистов на чемпионате мира в Бразилии.
В России преданный фанат заранее забронировал место на финальный матч, который состоится 15 июля в Москве. Ануль признаётся, что потратил на это $500, которые, впрочем, он надеется вернуть, если бельгийцы не пробьются в финал турнира. «Когда я узнал, что чемпионат мира будет проходить в России, я сказал себе, что это прекрасная возможность познакомиться со страной, которая меня привлекает. И ещё я решил начать учить русский!» — сообщил болельщик.
И вот, на протяжении уже двух лет два раза в неделю Ануль ходит на полуторачасовые занятия по русскому языку в Российском культурном центре в Люксембурге. «Помню свой самый первый урок. Нас было 12 учеников, и преподавательница стала спрашивать всех, с какой целью мы хотим изучать язык. Большинство проходили этот курс из профессиональных побуждений или потому что их спутницы или спутники были русскими. Когда я сказал, что всё ради поездки на чемпионат мира, они были в шоке! Но спустя два года из начинавших тогда 12 человек остались трое, включая меня! Я не знал ни слова по-русски, а сегодня освоил базовые знания. Я могу объясниться, представиться, спросить дорогу», — рассказал Доминик Ануль.
Бельгиец признаёт, что русский язык давался ему не очень легко ещё на этапе непонятного кириллического алфавита. По словам болельщика, он учился в дороге и по выходным, но не жалеет, что проявил упорство — сегодня он может слушать стихи Пушкина на языке оригинала, «и это восхитительно».
Два года назад, начиная учить русский, Доминик Ануль мечтал, как он проведёт в России всё время, что там играют бельгийцы. Но из-за дороговизны поездки и особенностей распределений билетов через официальный фанклуб, болельщик пробудет в стране-хозяйке ЧМ только 5 дней. «Жалко, конечно. Но я не жалею о потраченных усилиях, даже если это будет только 5 дней.
Уверен, что позднее я ещё вернусь в Россию, с женой и детьми», — заверил Ануль издание.
О бразильском чемпионате у бельгийца остались не лучшие воспоминания — и не потому что «дьяволы» проиграли Аргентине, а потому что впечатления подпортили неблагоприятные условия в «VIP-лагере» для фанатов. «Полное надувательство. Душевые не работали, туалеты вечно засорены, не было wi-fi, пиво стоило огромных денег», — пожаловался болельщик, потративший на поездку более €4 тыс. По мнению Ануля, предложенная компенсация по €50 за день звучит просто «смешно».
И хотя бельгиец забронировал себе билет на финал, о шансах своей команды дойти да этого этапа он рассуждает очень трезво, отмечает издание. По мнению Ануля, бельгийцы могут выйти в четвертьфинал, но там, скорее всего, столкнутся с более сильными соперниками. «Но всё возможно, если «дьяволы» проявят желание и целеустремлённость». А пример, по мнению Le Soir, бельгийским футболистам нужно брать как раз с самого Доминика.
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