Le Soir: ради ЧМ бельгийский фанат начал учить русский... за два года до мундиаля

Подготовку к чемпионату мира по футболу в России бельгийский болельщик Доминик Ануль начал ещё за два года. Фанат пошёл на курсы русского языка, а также предусмотрительно забронировал билет на финальный матч. Правда, бельгиец туда не собирается, если его сборная не пройдёт. Футболистам стоит поучиться такой целеустремлённости, считает Le Soir.

Такое событие не может пропустить ни один настоящий поклонник футбола — чемпионат мира в России набирает обороты, пишет бельгийская газета Le Soir. Кажется, на мундиале собрались все — от СМИ до рекламодателей. Убежать от футбольных новостей можно только, пожалуй, живя на необитаемом острове.



Некоторые болельщики особенно ответственно подходят к чемпионату и начинают готовиться к нему заранее. Яркий пример — 50-летний бельгиец Доминик Ануль, «настоящий фанат национальной сборной», которую также называют «красными дьяволами». Ануль состоит в официальном клубе болельщиков бельгийской команды «1895» и в 2014 году ездил поддерживать футболистов на чемпионате мира в Бразилии.



В России преданный фанат заранее забронировал место на финальный матч, который состоится 15 июля в Москве. Ануль признаётся, что потратил на это $500, которые, впрочем, он надеется вернуть, если бельгийцы не пробьются в финал турнира. «Когда я узнал, что чемпионат мира будет проходить в России, я сказал себе, что это прекрасная возможность познакомиться со страной, которая меня привлекает. И ещё я решил начать учить русский!» — сообщил болельщик.



И вот, на протяжении уже двух лет два раза в неделю Ануль ходит на полуторачасовые занятия по русскому языку в Российском культурном центре в Люксембурге. «Помню свой самый первый урок. Нас было 12 учеников, и преподавательница стала спрашивать всех, с какой целью мы хотим изучать язык. Большинство проходили этот курс из профессиональных побуждений или потому что их спутницы или спутники были русскими. Когда я сказал, что всё ради поездки на чемпионат мира, они были в шоке! Но спустя два года из начинавших тогда 12 человек остались трое, включая меня! Я не знал ни слова по-русски, а сегодня освоил базовые знания. Я могу объясниться, представиться, спросить дорогу», — рассказал Доминик Ануль.



Бельгиец признаёт, что русский язык давался ему не очень легко ещё на этапе непонятного кириллического алфавита. По словам болельщика, он учился в дороге и по выходным, но не жалеет, что проявил упорство — сегодня он может слушать стихи Пушкина на языке оригинала, «и это восхитительно».



Два года назад, начиная учить русский, Доминик Ануль мечтал, как он проведёт в России всё время, что там играют бельгийцы. Но из-за дороговизны поездки и особенностей распределений билетов через официальный фанклуб, болельщик пробудет в стране-хозяйке ЧМ только 5 дней. «Жалко, конечно. Но я не жалею о потраченных усилиях, даже если это будет только 5 дней.

Уверен, что позднее я ещё вернусь в Россию, с женой и детьми», — заверил Ануль издание.



О бразильском чемпионате у бельгийца остались не лучшие воспоминания — и не потому что «дьяволы» проиграли Аргентине, а потому что впечатления подпортили неблагоприятные условия в «VIP-лагере» для фанатов. «Полное надувательство. Душевые не работали, туалеты вечно засорены, не было wi-fi, пиво стоило огромных денег», — пожаловался болельщик, потративший на поездку более €4 тыс. По мнению Ануля, предложенная компенсация по €50 за день звучит просто «смешно».



И хотя бельгиец забронировал себе билет на финал, о шансах своей команды дойти да этого этапа он рассуждает очень трезво, отмечает издание. По мнению Ануля, бельгийцы могут выйти в четвертьфинал, но там, скорее всего, столкнутся с более сильными соперниками. «Но всё возможно, если «дьяволы» проявят желание и целеустремлённость». А пример, по мнению Le Soir, бельгийским футболистам нужно брать как раз с самого Доминика.