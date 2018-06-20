Bild: иностранные гости ЧМ-2018 не пощадили пивные запасы Москвы

Вот уже на протяжении десяти дней десятки тысяч иностранных болельщиков буквально оккупируют московские бары, пишет Bild. Как отмечает таблоид, владельцы заведений совершенно не ожидали такого наплыва и опасаются, что гости мирового первенства по футболу опустошат их пивные запасы ещё до начала финальной стадии турнира.

«Кроме шуток! В России идёт чемпионат мира по футболу, а в московских пабах и барах запасы пива уже на исходе», — пишет Bild.

Но мировое футбольное первенство без пива — «это как соревнования по плаванию без воды», считает немецкий таблоид.



Тем временем владельцы баров в столице Российской Федерации опасаются, что гости чемпионата мира по футболу опустошат их пивные запасы ещё до начала финальной стадии турнира, отмечает Bild.



Хозяева заведений совершенно не ожидали подобного наплыва иностранных болельщиков, продолжает издание. Все бары в центре Москвы «каждый вечер битком набиты футбольными фанатами».



«Болельщики опустошают наши запасы. Мы не знали, что иностранные гости пьют так много пива. Водки и вина у нас в избытке, а вот пиво заканчивается. Это просто невероятно, сколько латиноамериканцы и англичане выпивают за один вечер», — цитирует Bild владельца Old School Pub.



И тут он прав, соглашается немецкий таблоид.



«Вот уже на протяжении десяти дней десятки тысяч мексиканцев, аргентинцев, перуанцев, бразильцев и всё больше англичан буквально оккупируют территорию вокруг Красной площади. По многим улицам практически невозможно пройти, поскольку болельщики там поют, танцуют, празднуют и в первую очередь ПЬЮТ», — подчёркивает Bild.



И ещё раз издание приводит слова владельца Old School Pub: «Наш единственный шанс, что латиноамериканцы и англичане довольно-таки рано вылетят из турнира. В противном случае мы станем свидетелями очень трезвой финальной стадии чемпионата».



Возможно, правда, что к тому времени иностранные гости мирового первенства по футболу в Российской Федерации уже приучат себя к водке, иронизирует Bild.