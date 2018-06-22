Stuttgarter Nachrichten: немецкая полиция помогает обеспечивать безопасность на ЧМ в России

Несмотря на все опасения, на чемпионате мира по футболу в России до сих пор не произошло никаких масштабных столкновений между болельщиками разных национальных сборных, пишет Stuttgarter Nachrichten. Немецкая полиция тоже помогает в поддержании порядка и внимательно следит за потенциальными нарушителями из Германии, при необходимости принимая превентивные меры.

Россия для футбольных хулиганов — неудачное место. Несмотря на все опасения, крупных столкновений между болельщиками разных национальных сборных на чемпионате мира по футболу до сих пор не наблюдается, пишет газета Stuttgarter Nachrichten. Как сообщает издание, свой вклад в поддержание порядка вносит и немецкая полиция, внимательно наблюдающая за фанатами.

Даже оба матча с участием российской команды прошли спокойно, подчёркивает автор статьи. В первую очередь, это объясняется масштабным присутствием российской полиции — президент страны Владимир Путин велел вложить в обеспечение безопасности огромные суммы, уверяет немецкий журналист.

Полиция Германии также работает над тем, чтобы заблаговременно пресечь вспышки насилия со стороны немецких фанатов, и уже заранее начала вести наблюдение за потенциальными устроителями беспорядков, сообщается в статье. К настоящему моменту по всей Германии получили предупреждения 203 человека. Как поясняет издание, это нормальная практика во время футбольных игр и связанных с ними высоких рисков: не слишком мирно настроенным фанатам заранее в письменной форме напоминают о возможных последствиях неправильного поведения. Им объясняют, что полиция следит за ними и в России. Кроме того, одного из болельщиков обязали регулярно отмечаться в полиции, а в отношении восьмерых были предприняты ограничительные меры. Одному болельщику даже отказали в выезде из Германии.

За координацию действий по всей Германии, а также на международном уровне, отвечает организованное полицией Северного Рейна-Вестфалии Центральное информационное бюро спортивных мероприятий. Шесть человек из его штата сотрудничают с российскими властями в стране проведения чемпионата мира. Официальный представитель полиции Северного Рейна-Вестфалии объяснил отсутствие масштабных столкновений между фанатами разных национальностей условиями, созданными в местах проведения игр. «По сравнению с футбольным чемпионатом Европы 2016 года во Франции въезд в Россию несопоставимо труднее организовать», — отметил пресс-секретарь немецкой полиции.

Затраты и расходы значительно выше, и посетителям ЧМ нужна виза или ID-карточка футбольного фаната для въезда в Россию. Кроме того, в немецкой полиции пояснили, что среди потенциальных нарушителей порядка также обсуждается возможное поведение российских сил безопасности и готовность российских фанатов к столкновениям с применением силы. По оценкам немецких правоохранительных органов, въезд в Россию сплочённой группы готовых к беспорядкам немецких фанатов в масштабах нескольких сотен человек не представляется вероятным. Пока потенциальные нарушители въезжают в страну по одному или небольшими группами, немецкая полиция «следит за ними, чтобы воспрепятствовать их сплочённым действиям в России». Это подтвердилось и во время матча против Мексики, сообщает издание.

По данным министерства внутренних дел в Штутгарте, нет никаких указаний на то, что известные полиции проблемные граждане из Баден-Вюртемберга хотят отправиться на чемпионат мира в Россию — в особенности из-за дальности расстояния и сопряжённых с этим высоких расходов на поездку. Поэтому на юго-западе Германии не возникло необходимости в превентивных полицейских мероприятиях накануне матчей чемпионата мира по футболу в России, заключает Stuttgarter Nachrichten.