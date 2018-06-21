Augsburger Allgemeine записала Дениса Черышева в наследники Льва Яшина

В России разворачивается своя летняя сказка, пишет немецкая газета Augsburger Allgemeine. Сборная страны начала чемпионат мира лучше, чем когда-либо удавалось хозяевам турнира, по всей России царит праздничная атмосфера и позитивный настрой. Появился даже новый любимчик российского футбола: по версии издания, после легендарного Льва Яшина им может стать 27-летний Денис Черышев.

«Россия находится на пути в свою летнюю сказку», — пишет немецкая газета Augsburger Allgemeine. По замечанию издания, никогда ещё хозяева чемпионата мира не начинали соревнования лучше. Кажется, наконец-то нашёлся даже преемник легендарного Льва Яшина, считает автор статьи Александр Хефлик.

Россия поймала атмосферу чемпионата мира: на улицах звучат крики болельщиков, обычно сдержанные россияне вскакивают с мест и обнимают тех, кто оказался рядом. Вторая победа, успех в матчах с Саудовской Аравией и Египтом внезапно взволновали умы населения по всей стране. Глава государства Владимир Путин выглядит довольным, когда сидит на своём надёжно защищённом месте на стадионе, отмечает журналист.

На Арбате, который относится к числу основных туристических улиц Москвы, всегда праздник, пешеходная зона пестрит сувенирными магазинчиками, кофейнями и российскими барами. До сих пор там был наплыв приезжих болельщиков, но теперь россияне без лишней осторожности смешиваются с их толпами на улицах, пишет немецкая газета. По версии издания, россияне знают о строгих правилах по поводу массовых собраний в России, но присутствующие повсюду силы безопасности не вмешиваются — они «продолжают смотреть свирепо, но теперь некоторые тоже нарисовали на лицах российские флаги». Тем не менее, автор статьи рекомендует болельщикам быть поосторожнее с людьми в камуфляже.

При этом он отмечает, что в целом атмосфера стала более расслабленной, а фан-зоны в одиннадцати специально отведённых местах зачастую заполнены практически до предела. На Воробьёвых горах в районе Университета порой бывает не пробиться, и это при том, что у студентов сейчас идёт сессия. Первые автомобили с цветами российского флага на капоте появились в Сочи. Казань празднует всю ночь напролёт. Никто уже не задаётся вопросами о расходах, отсутствии демократии, нарушениях прав человека. Это в любом случае волновало только иностранцев, сообщил корреспонденту издания консьерж в одном из отелей.

В России интересуются достижениями сборной: вторая победа, одержанная в матче против Египта, устранила все сомнения по поводу того, что успех первой игры мог быть случайным. Спортивные газеты или воинственно пишут о том, что российская команда порвёт всех соперников, или «пафосно» утверждают, что уже неважно, что будет дальше, потому что российские болельщики всегда будут вспоминать об этих днях с радостным чувством. Слабая подготовка команды тренера Станислава Черчесова и провалы в играх против Австрии и Турции забыты, отмечает издание.

По уверениям автора статьи, уже нашёлся и новый любимчик — Денис Черышев. Лев Яшин остался в прошлом, сегодня же спрашивают о том, где найти футболку Черышева с номером 6. Три гола за два матча — Россия любит его, как Германия в 2006 году — своего Арне Фридриха. Между тем, 27-летний футболист уехал в Испанию, когда ему было всего шесть лет — вместе с отцом, также профессиональным спортсменом, который отправился туда работать, — и остался там жить. «Мы все точно не знаем, почему вдруг всё пошло так хорошо. Мы не можем себе этого объяснить», — признался Денис Черышев. Он лишь подчеркнул, что футболисты сборной хотят и дальше радовать болельщиков по всей стране.

Две футбольные победы взволновали Россию самым позитивным и обаятельным образом, пишет Augsburger Allgemeine. Первые автомобильные кортежи, сформировавшиеся по случаю побед, были скромными, но всё же перемещались с флагами и звуковыми сигналами. И если поначалу в Москве было хорошо заметно присутствие мексиканцев и аргентинцев, а также прочих иностранцев, чьи команды выступали в Лужниках или на стадионе «Спартак», то теперь россияне смешались с толпой футбольных фанатов и стали частью действа, объединяющего многие культуры. Они праздновали до рассвета — а солнце в Москве встаёт уже в три часа ночи. «Практически невероятно, — отмечает Augsburger Allgemeine. — Это уже сейчас маленькая российская летняя сказка».