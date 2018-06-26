DM: иранские женщины получили глоток свободы благодаря ЧМ в России

Сотни фанаток сборной Ирана во время ЧМ-2018 получили возможность наблюдать со стадиона за игрой своей команды, несмотря на то, что на их родине женщинам запрещено посещать футбольные матчи, сообщает Daily Mail. При этом отмечается, что встреча с Португалией стала вторым случаем с 1979 года, когда дамам позволили смотреть игру с трибун.

Сотни фанаток сборной Ирана наблюдали за игрой своей команды против Португалии на саранском стадионе «Мордовия Арена» в рамках ЧМ-2018, несмотря на то, что у них на родине женщинам запрещено посещение стадионов во время проведения футбольных матчей, сообщает Daily Mail.

При этом в самом Иране утверждают, что игра с Португалией, по итогам которой иранская сборная вынуждена покинуть турнир, стала вторым случаем с 1979 года, когда женщинам позволили наблюдать игру со стадиона. Так, несмотря на то, что запрет остаётся в силе, на стадионе «Азади» в Тегеране во время матчей национальной сборной против команд Испании и Португалии присутствовало несколько сотен женщин.

«Я так счастлива быть здесь. Это как воплощение мечты», — признаётся Мона Хусейни, которая пришла на стадион с семьёй.

Несмотря на ряд кампаний за снятие запрета, десятки иранок были арестованы за попытки попасть на стадион для просмотра матчей мужских футбольных команд прежде.

Издание напоминает, что запрет в стране был введён после Исламской революции 1979 года и был отчасти вызван желанием оградить женщин от ругательств мужчин во время игр. Нынешний президент страны Хасан Роухани неоднократно выступал с критикой запрета, однако так и не сумел снять его, встретив оппозицию со стороны влиятельных религиозных деятелей и служб безопасности Ирана.

Вместе с тем в Иране нашлись и те, кто не поддерживает решение пустить женщин на стадионы и осуждает поведение футбольных болельщиц.

«Некоторые женщины сняли платки и начали петь и танцевать. Это неуважение к нашим мученикам и предательство революции. Они ошибаются, если думают, что могут проводить свою сатанинскую политику», — заявил генеральный прокурор ИРИ Мухаммад Джафар Монтазери.

Несмотря на надежды многих жительниц Ирана, в правительстве страны не уточняют, следует ли им ожидать постоянного снятия запрета, передаёт Daily Mail.