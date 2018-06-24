Spiegel: мексиканский картонный болельщик прославился на чемпионате в России

Футбольный болельщик из Мексики побывал на ЧМ-2018, не покидая страны, и прославился в интернете благодаря своим друзьям, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Хавьер не смог поехать на чемпионат мира в Россию, однако его товарищи нашли решение проблемы: они сделали картонную фигуру приятеля в полный рост, привезли её с собой и сделали с ней множество фотографий, которые быстро разошлись по социальным сетям.

Мексиканский футбольный фанат по имени Хавьер приобрёл известность в интернете из-за того, что не мог поехать на чемпионат мира в Россию, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По версии друзей мексиканца, его спутница не отпустила его с ними в дальнюю поездку, и тогда они решили сделать картонную фигуру своего товарища в натуральную величину — и взяли её с собой в Россию.

«На самом деле, он так и не сказал нам, почему он не поехал с нами. Поэтому мы решили, что он должен за это как-то заплатить», — пояснил один из друзей Хавьера. Вместе с двумя другими приятелями они предположили, что отказ от поездки как-то связан с его подругой, поэтому на футболке картонной фигуры, которую они взяли с собой, красуется надпись «Моя подруга меня не отпустила».

Как отмечает издание, картонная фигура Хавьера побывала в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове-на-Дону, появилась на фотографиях с болельщиками и полицейскими, погостила в мексиканских фан-зонах на плечах у его друзей. Таким образом, мексиканец посетил чемпионат мира, не покидая страны. В социальных сетях широко распространилась информация об этой истории.

«Мы не ожидали такой широкой реакции, — признался приятель Хавьера. — Сначала мы получали сообщения только от друзей в Греции, Португалии, Китае и Чили. Нам повсюду рассказывают, что и у них тоже говорят об этой истории».

Друзья Хавьера считают, что при таком ошеломляющем внимании их товарищ теперь всё-таки приедет в Россию сам. «Вероятно, он приедет — при таком давлении, которое на него обрушилось», — поделился своим предположением приятель мексиканца.