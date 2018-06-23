Guardian: атмосфера чемпионата мира притягивает к себе всё больше болельщиц

Матчи чемпионата мира — в отличие от национальной лиги — проходят более спокойно, поэтому на стадионах женщин больше, чем обычно, пишет The Guardian. Как отмечает издание, чемпионат мира способствует созданию более инклюзивной атмосферы для женщин и заставляет многих из них больше ходить на матчи.

Двадцативосьмилетняя Анна прогуливалась в тени памятника «Родина-мать» в Волгограде перед матчем чемпионата мира по футболу между Англией и Тунисом. Анна никогда не ходила на футбольные матчи российской лиги, но при этом она отмечает, что любит этот вид спорта и планирует сходить на несколько матчей в своём родном городе с матерью и сестрой, пишет The Guardian.

«Мы не ходим на футбольные матчи лиги, так как атмосфера на них может быть неприятной. Тем не менее мы собираемся на матч сегодня вечером, потому что мы хотим ощутить потрясающую атмосферу чемпионата мира. Я думаю, что чемпионат заставит многих женщин больше ходить на матчи здесь, в России», — рассказывает она.

Елена — ещё одна фанатка — приехала вместе со своей семьей из Таганрога, чтобы посмотреть матч. «Мои дети любят играть в футбол, и я часто хожу на него, смотрю матчи. Многим российским женщинам очень нравится играть и смотреть спортивные мероприятия, и я думаю, что чемпионат мира будет поощрять большее количество женщин к участию. Болельщики со всего мира помогают создать новую и более позитивную атмосферу», — считает Елена.

Помимо Анны и Елены, многие русские женщины пойдут смотреть матчи чемпионата мира, несмотря на хулиганскую культуру и стереотипы, которые привели к преобладанию мужчин на футбольных матчах в России, считает The Guardian.

«Футбол по-прежнему остаётся преимущественно мужским видом спорта в России. Мужчины со своими друзьями собираются на стадионах, предварительно выпив алкогольные напитки, и часто попадают в драки. Это не лучшая атмосфера для женщин», — утверждает активистка женского движения Алёна Попова.

«Матчи чемпионата мира — в отличие от национальной лиги — проходят более спокойно, поэтому мы можем видеть больше женщин на стадионах, чем обычно. Здесь все обсуждают футбол. Проблема не в том, кто интересуется спортом, а в том, кто посещает матчи», — добавила она.

В последние месяцы скандал, связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого, вызвал широкую дискуссию о восприятии женщин в российском обществе, и активисты надеются, что чемпионат мира сможет поспособствовать созданию более инклюзивной атмосферы для болельщиц, которые хотят ходить на матчи.

Как отмечает британское издание, не только российские женщины заявили о себе, решив поддержать собственную сборную. Группы, состоящие только из женщин, приезжают из Европы, Африки и Южной Америки.

Пятидесятивосьмилетняя Лаура приехала вместе со своей подругой Луизой из Уругвая, чтобы посмотреть, как их сборная играет против России в Ростове. «Мы пользуемся чатом в WhatsApp, чтобы поддерживать связь с другими болельщиками из Уругвая и встречаться с ними, чтобы выпить пива вечером, но мы в основном путешествовали по России одни. Мы обе чувствовали себя в полной безопасности, будь то в поезде или самолёте», — признаётся Лаура.

Тридцативосьмилетняя Джо, которая приехала из британского города Ипсуич вместе со своей шестидесятилетней матерью Дайаной, призывает другие группы болельщиц ехать в Россию.

«Пока что все были очень любезными и добрыми, — отмечает Джо. — Очень важно, чтобы группы женщин, как и группы мужиков, приезжали сюда. Мы прилетели сюда чартерным рейсом с болельщиками из Англии, и я должна признать, что преимущественно это были мужчины, и мы должны это изменить».

Двадцатиоднолетняя Саме приехала из Туниса с двумя подружками, чтобы поддержать сборную во время отдыха от экзаменов, пишет The Guardian.

«Мы приехали поддержать нашу страну, — рассказывает она. — Мы хотим носить флаг и показывать, что женщины также поддерживают футбол и свою сборную. Тунис нечасто участвует в чемпионате мира, поэтому мы хотим сходить на этот матч. Мы чувствуем, что нам здесь очень рады».