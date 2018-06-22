Euronews: Никольская улица неожиданно стала центром притяжения всех футбольных фанатов

Организаторы ЧМ-2018 не планировали отводить расположенной в центре российской столицы Никольской улице какую-то особенную роль, выбрав для фан-зоны Воробьёвы горы. Но неожиданно для всех это место стало «главной точкой» на футбольной карте Москвы для российских болельщиков и любителей спорта из разных стран, передаёт Euronews.

Никольскую улицу в Москве заполонили аргентинские болельщики: одни снуют в поисках сувениров, другие фотографируются на память с россиянами. В преддверии матча с Хорватией все волнуются, все надеются на победу. Футбол в этой южноамериканской стране — несомненно, больше, чем спорт. Аргентинцы жаждут реванша за проигрыш в финале прошлого мирового первенства.

АРГЕНТИНСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК: Это здорово и очень волнительно, мы обязательно должны победить! Честно говоря, я нервничаю, потому что Хорватия — очень сильная команда. Но ведь мы — лучшие! Так что разберёмся с ними и пройдём в следующий этап.

АРГЕНТИНСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК: Мы путешествовали по многим странам и приложили массу усилий, чтобы приехать сюда. Мы оставили семьи, работу. Но это — наша жизнь и то, что доставляет удовольствие.

Никольская улица находится в самом центре столицы. Но у туристов она пользовалась меньшей популярностью, нежели, например, Тверская, Старый Арбат или Кузнецкий мост.

Организаторы турнира тоже не отвели ей какую-то особенную роль, выбрав для фан-зоны Воробьёвы горы. И вдруг неожиданно Никольская улица стала главной точкой на футбольной карте Москвы, центром притяжения болельщиков из разных стран.

АРГЕНТИНСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК: Город и правда замечательный, мы прекрасно проводим время!

ГАЛИНА ПОЛОНСКАЯ, корреспондент Euronews: По ночам они распевают песни, а днём ходят на экскурсии. В целом, опасения по поводу поведения болельщиков в рамках чемпионата мира не подтвердились: наиболее «опасным» просто не выдали FAN ID.

Галина Полонская, Euronews, Москва.

Дата выхода в эфир 21 июня 2018 года.