Global Times: китаянки отправились на ЧМ, чтобы «рассмотреть футболистов поближе»

Как рассказало Global Times одно из ведущих китайских турагентств, более половины их клиентов, покупающих путёвки на ЧМ в Россию, — женщины. При этом, в целом, на мундиаль китайцы потратят весьма внушительную сумму, которая, по оценкам специалистов, будет равно 3 млрд. юаней.

Несмотря на то, что китайская сборная не попала на чемпионат мира по футболу в России, это ничуть не охладило пыл болельщиков из Поднебесной, пишет корреспондент Global Times Цао Сыци.

По числу болельщиков, приехавших в Россию, китайские фанаты, которых насчитывается порядка 100 тыс., занимают третье место среди всех стран. Ожидается, что болельщики потратят в стране-хозяйке мундиаля порядка 3 млрд. юаней ($461 млн.). Эту сумму одно из ведущих турагентств страны рассчитало на основе действующих цен и спроса.

«Каждый день совершается порядка 20 перелётов из Китая в Россию, на чемпионат мира. Если все эти рейсы полны, то в страну приезжают 4 тыс. человек. В среднем наполненность самолётов, летящих в популярные российские города, превышает 90%. Китайские футбольные фанаты и туристы стали весьма значимой силой в направлении, сформировавшемся вокруг чемпионата мира», — прокомментировал менеджер агентства Сяо Иньюань.

Как рассказали специалисты, в период проведения мундиаля цена на групповые и индивидуальные туры по сравнению с другими месяцами выросла в полтора раза. Заказывая путёвку в турагентствах, китайские фанаты в среднем потратили по 30 тыс. юаней на человека, а тем, кто хотел получить самые хорошие места на самые зрелищные матчи, пришлось заплатить по 50 тыс. юаней. Пакеты, включающие в себя билеты на полуфинал и финал, вообще стоили по 180 тыс. на человека, и всё равно их очень быстро разобрали.

Больше всех на чемпионат в России потратились фанаты из провинций Гуандун и Хэбэй. Также, к своему удивлению, представители турагентства отметили, что 57% их клиентов, покупающих туры на ЧМ по футболу, были женщинами. Многие из болельщиц признавали, что они едут на мундиаль, «чтобы рассмотреть футболистов поближе».