Экс-глава МИД Индии: перед лицом западной пропаганды Россия демонстрирует отменную выдержку

В день открытия чемпионата мира по футболу потоки антироссийской пропаганды со стороны западных СМИ достигли своего пика, отмечает экс-министр иностранных дел Индии Кришнан Сринивасан. По его словам, объектами «неумеренной и невежественной» критики становились абсолютно все аспекты организации чемпионата и российская действительность в целом. Однако при этом Россия демонстрирует великолепную выдержку, понимая, что ничего другого от западных СМИ ожидать не стоило, полагает автор.

15 июня, в день, когда чемпионат мира по футболу в России открылся «красочной и изящной» церемонией, а российская сборная выиграла у Саудовской Аравии со счётом 5:0, потоки антироссийской пропаганды в западных СМИ — в первую очередь британских — достигли своего пика, отмечает на страницах The Statesman бывший министр иностранных дел Индии Кришнан Сринивасан.

Притеснение прав ЛГБТ-сообщества, футбольные хулиганы, жёсткие методы полиции, а также «любимый политический мученик на Западе» Алексей Навальный — все эти темы бесконечно раздувались в британских СМИ при поддержке не примирившихся с российской политикой «изгнанников», таких как Михаил Ходорковский.

Что касается самого открытия чемпионата, Всемирная служба BBC сочла речь президента Путина «излишне длинной», хотя другие печатные СМИ напротив назвали её «милосердно короткой». Несмотря на огромное число болельщиков, создававших атмосферу праздника в Москве, СМИ предпочли заострить внимание на малом количестве западных туристов и предоставить слово двум англичанам, пожаловавшимся на гостиничные расценки — $130 за номер. «Очевидно, эти два героя давно не имели дела с ценами в британских отелях», — иронизирует автор.

Как с сожалением заметила одна из газет, «пугающего присутствия вооружённых солдат и полицейских» на улицах Москвы не было, однако «вооружённые полицейские под прикрытием» были отправлены для защиты болельщиков во время уличных показов матчей чемпионата — правда, при более внимательно чтении выяснилось, что речь шла о Британии.

Насмешкам подвергся и британский певец Робби Уильямс, показавший во время выступления «неприличный жест» в адрес своих критиков, и российская авиакомпания «Аэрофлот». Не избежали этой участи ни оперная певица Анна Нетребко, ни дирижёр Валерий Гергиев. А поздравления Владимира Путина в адрес российской сборной были интерпретированы как «приказ держать планку».

В газете Times вышла статья о несоответствии внимания, уделяемого средствами массовой информации чемпионату мира и положению сирийских «повстанцев» в Идлибе, которых, якобы, сотнями убивают бомбардировки российской и сирийской армии. Автор статьи, по убеждению Сринивасана, не имеющий представления ни о реальной ситуации в Сирии, ни о переговорном процессе в Астане, призывал Путина к работе по установлению полноценного мира в Сирии. В том же выпуске другой эксперт, Эдвард Лукас, писал о «сдерживании российской агрессии в Восточной Европе».

Тот же Лукас «с тяжёлым сердцем» сообщал о том, что 58% жителей Германии видят в России надёжного партнёра, а 43% относят к той же категории и Китай. И только 14% доверяют США, несмотря на «благородные попытки» Вашингтона вооружить Украину и заблокировать проект газопровода «Северный поток — 2», «который будет экспортировать на Запад российское влияние, а не энергоресурсы».

На сайте Всемирной службы BBC 17 июня был опубликован материал под названием «Твой гид по русским футбольным оскорблениям», а принадлежащая службе газета в тот же день сообщила читателям, что членам сборной Англии были даны указания не вызывать службу обслуживания номеров в случае, если они будут отравлены.

Кроме того, как отмечает индийский дипломат, британские СМИ не поленились найти и дать слово россиянам, выступающим против Владимира Путина и его «низких ценностей». По их словам, стоимость и значение чемпионата мира были излишне раздуты. В описании Перми и Казани подчёркивался царящий в них «дух свободы», «либеральные ценности в обществе, смелость художественных экспериментов, свобода, самобытность и радость» как выражение «интеллектуальной мощи обычных людей». С удовлетворением отмечалось, что «никто в этой неплотной толпе не казался так уж впечатлён событиями чемпионата».

Разумеется, не обошлось и без бесконечных напоминаний об отравлении двух российских граждан нервнопаралитическим веществом в Великобритании, несмотря на то, что обстоятельства этого отравления выглядят «чрезвычайно сомнительными и неубедительными для большей части мира».

На страницах таблоида The Sun «неизбежно» возник министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон — ранее сравнивший чемпионат мира в России с Олимпиадой 1936 года — с заявлением о том, что престиж Владимира Путина находится «под ударом», поскольку «никто из нас не сможет полностью игнорировать реалии российского поведения в Европе и во всём мире». А журнал The New Statesman и вовсе предположил, что Россия — «худшая хозяйка чемпионата мира из возможных».

Учитывая объёмы этой «неумеренной, невежественной критики» в адрес России со стороны западных СМИ, поразительно, что большая часть «незападного мира», а также определённые политические партии на Западе считают Россию «ценным другом», — отмечает дипломат.

«Подобное отношение и предубеждения со стороны британских СМИ и им подобных делают мир менее безопасным и склонным к конфронтации местом», — уверен автор. Однако, надеяться на то, что их внимание сосредоточится на футболе и ни на чём больше, не стоит, полагает Сринивасан.

Что до русских, они демонстрируют невероятную выдержку. Вероятно, они знали, какой поток враждебности их ожидает, и нарастили «толстую кожу». «Они знают, что от европейцев, американцев их многочисленных подпевал не стоило ожидать ничего большего», — заключает автор.