France 24: для российских болельщиков ЧМ важнее отдыха на море

Несмотря на все усилия российских властей, во время чемпионата мира цены подскочили, передаёт France 24. Однако российских туристов это не пугает: некоторые из них променяли отдых в тёплых странах на поездку на мундиаль. По их словам, футбол дарит им более яркие впечатления.
В центре Москвы городской комитет по туризму проводит бесплатные экскурсии для болельщиков мундиаля.
ЮЛИЯ ДМИТРЮКОВА, гид:Меня зовут Юлия, добро пожаловать в Москву. Мы очень рады впервые в истории принимать у себя в Москве и в России чемпионат мира.
В программе посещение обязательных мест в российской столице.
ЮЛИЯ ДМИТРЮКОВА:Итак, сейчас мы находимся на Красной площади.
Цель в том, чтобы побудить этих болельщиков открыть для себя очарование России.
ЮЛИЯ ДМИТРЮКОВА:Многие приезжают в Россию и в Москву впервые лишь потому, что здесь проводится чемпионат мира. И для нас, как и для всех здесь, очень важно принять их и показать им, что наша страна открыта, и, возможно, изменить плохое мнение о России.
По последним оценкам, больше 500 тысяч иностранных болельщиков посетят Россию за время чемпионата мира. Но для национальной ассоциации туроператоров туризм в стране прежде всего развивают российские туристы.
МАЙЯ ЛОМИДЗЕ, директор Ассоциации туроператоров России:Для России и для жителей регионов настолько это важно, что чемпионат мира проводится у нас, что можно посетить матчи чемпионата мира, не пересекая границ.
Но цены подскочили, несмотря на постановление российского правительства, которое зафиксировало цены на гостиницы. Для болельщиков чемпионата мира были предоставлены бесплатные поезда между городами, в которых проходят матчи. Но об этом нужно обеспокоиться заранее. Именно так и сделали Илья и Юлия, которые приехали в Калининград и Москву из Красноярска в Сибири.
ЮЛИЯ:Все билеты мы купили заранее, в марте, как только купили билеты на матч.
ИЛЬЯ:Мы просто заменили наш отпуск в тёплых странах на поездку на чемпионат мира. Для нас это гораздо более яркие впечатления, чем мы бы потратили эти деньги, чтобы загорать на пляже.
БОЛЕЛЬЩИЦА:Это очень-очень большой праздник для России, и думаю, что люди это понимают. Поэтому они готовы платить и поддерживать российское правительство.
После мундиаля перед городами, которые его принимали, будет стоять вопрос о том, как поддерживать свою привлекательность и сделать рентабельной абсолютно новую инфраструктуру, которая, по некоторым данным, обошлась в миллиарды рублей.
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