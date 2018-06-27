Forbes: мундиаль сделал Россию привлекательной для инвесторов

Чемпионат мира по футболу, как и Олимпийские игры в Сочи, принесёт России экономические выгоды, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Как пишет Forbes, эксперты считают, что Россия сегодня очень привлекательна для вложения инвестиций, особенно если сравнивать её с американским рынком.

Россия уже второй раз за пять лет проводит крупные спортивные мероприятия международного уровня. Как пишет Forbes, в связи с этим возникают вопросы о том, какие экономические преимущества позволяют ей делать это. На проведение зимней Олимпиады 2014 года в Сочи потратили рекордную сумму в 50 миллиардов долларов. Задача казалась невыполнимой, однако рейтинговое агентство «Фитч» пришло к выводу, что такая сумма России по силам, объяснив это снижением процентных ставок до половины процента и отметив, что стоимость проведения Игр составляет менее 2,5% от российского ВВП.



Как продолжает издание, проведение чемпионата мира по футболу обошлось России примерно в 14 миллиардов долларов, однако, по мнению экспертов, ЧМ-2018, как и Олимпиада, может принести скромные экономические выгоды, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Организаторы турнира прогнозировали, что в результате роста туризма и больших расходов на инфраструктуру чемпионат принесет российской экономике в период с 2013 по 2023 год почти 31 миллиард долларов.



Однако аналитики из инвестиционной службы Moody's были менее оптимистичны. Они написали, что видят лишь «очень скромные экономические последствия на национальном уровне». От чемпионата выиграли отели, розничная торговля, телекоммуникационные компании и транспорт. Но больше всех, по мнению экспертов, от чемпионата в долгосрочной перспективе получат выгоду московские аэропорты, так как модернизация этих объектов приведет к увеличению пассажиропотоков, причем даже после турнира.



Forbes отмечает, что экономический подъем в России набирает обороты. Выйдя в прошлом году из двухлетней рецессии, вызванной падением нефтяных цен и санкциями, Россия сегодня переживает полноценный экономический подъем. Старший экономист по формирующимся рынкам из исследовательской фирмы Capital Economics Уильям Джексон на прошлой неделе написал служебную записку инвесторам, в которой отметил, что рост ВВП в мае увеличился на два с лишним процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В первом квартале этот показатель был равен 1,3%. По словам Джексона, основные изменения отмечаются в производственной сфере, которая будет расти темпами более 5%. Ранее этот показатель был равен 1%.



По данным Всемирного банка, правительство России, некогда почти полностью зависевшее от экспорта нефти, понизило его долю с 70% в 2013 году до 59% в прошлом году. Сегодня бюджет вернулся к профициту, а государственный долг составляет всего 33% от ВВП.



Инфляция в настоящее время рекордно низка, 2,4% в годовом исчислении. Это гораздо ниже целевого показателя российского Центробанка в 4%. В частности, рост цен на продукты питания близок к нулю процентов. Безработица продолжает снижаться. В мае она понизилась до 4,7%, и это был рекордно низкий показатель со времен распада Советского Союза в 1991 году.



Как заключает автор статьи, кто-то может подумать, что это чудачество, однако такими мыслями не скроешь, что Россия сегодня привлекательна для вложения инвестиций, особенно если сравнивать её с американским рынком.