Les Echos: в ОПЕК добились высоких цен на нефть — пора повышать квоты на добычу

Страны ОПЕК и их союзники собираются в Вене, чтобы обсудить идею повышения квот на добычу нефти, сообщает Les Echos. Дело в том, что цены на «чёрное золото» держатся на высоком уровне, из-за американской политики будет ощущаться недостача со стороны Ирана и Венесуэлы, поэтому Россия и Саудовская Аравия хотят добывать и продавать больше своих нефтяных запасов.

Во Франции цены на бензин достигли максимальных значений за последние пять лет, а в Индии стоимость литра бензина и вовсе побила исторический рекорд в $1,13, пишет Les Echos. И связано это с политикой ОПЕК и её союзников по ограничению производства нефти.

Больше того, США вышли из соглашения по Ирану и усилили санкции против Венесуэлы, которая и без того переживает тяжёлый кризис. Это стало бы ещё больше угрозой для цены на нефть, если бы многие страны ОПЕК тут же не показали, что готовы производить больше нефти, чтобы покрыть недостаток от Ирана и Венесуэлы.

ОПЕК, Россия и другие их союзники в пятницу соберутся в Вене, чтобы обсудить ослабление квот на добычу нефти во втором полугодии 2018 года. Москва хочет увеличения квот до 1,5 млн баррелей в день, Кувейт и Оман противятся сильным переменам и обсуждают увеличение с 300 тыс. до 600 тыс. баррелей. При этом Ирак, Иран и Венесуэла выступают против этих мер. Так, министр нефти Ирана предполагает, что вряд ли организации удастся достичь соглашения, поскольку «ОПЕК не действует по указке Дональда Трампа».

США и Китай как крупнейшие потребители нефти выступают против высоких цен и призывают ОПЕК повысить квоты на добычу, чтобы тем самым снизить цены. К ним же присоединяется и Индия, которая вносит свой большой вклад в то, чтобы спрос на нефть рос.

«Зачем продавать задорого, если продаёшь гораздо меньше?» — вопрошает автор статьи. Сейчас цены на нефть достигли $80 за баррель, что и было целью Саудовской Аравии. США призывают Эр-Рияд добывать больше, и для Ирана в этом и состоит аргумент против увеличения квот. Но, если смотреть глубже, то Иран, равно как и Венесуэла и Ирак, не инвестировали в свою добычу и не способны добывать больше нефти, поясняют специалисты.

А Россия — способна, и у неё в этом плане такие потенциалы, что в последние месяцы она активно лоббировала решение по квотам, нетерпеливо желая продавать больше. При этом американский сланцевый газ доставляет России проблемы, поскольку он составляет конкуренцию как нефти, так и газу. И чем ниже будет цена на нефть, тем меньше будет сланцевого газа, и тем лучше будут дела у Москвы, объясняет автор статьи.