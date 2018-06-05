Financial Times: несмотря на санкции, российская «нефтянка» демонстрирует стойкость
Российская нефтяная промышленность доказывает свою стойкость, пишет Financial Times.
Российская нефтяная промышленность доказывает свою стойкость, пишет Financial Times.
Московский окружной военный суд приговорил жителя города Орла к пяти годам лишения свободы за оправдание терроризма в социальной сети «ВКонтакте».
В Белом доме объяснили «отдалением от либеральной демократии» снижение курса турецкой лиры. С соответствующим заявлением в эфире MSNBC выступил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.
Состояние четырёх россиян, пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 в горах Таджикистана, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в республике.
Соединённые Штаты наложили ограничения на сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока президент США Дональд Трамп не предоставит Конгрессу уведомление о «выполнении Москвой» соответствующего договора.
Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал подписание президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом «Закона об ассигнованиях на оборону в 2019 финансовом году имени Джона Маккейна».
Водителя российских журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике, заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии в стране.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провёл встречу с послом Турции в Белом доме, стороны обсудили судьбу арестованного американского пастора Эндрю Брансона.
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды от санкт-петербургского «Зенита» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что украинское руководство допускает ошибки в разрешении конфликта в Донбассе.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий Артём Дзюба испытывает проблемы со здоровьем.
Стала известна предварительная причина отравления в детском спортивном лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Министр просвещения Сирии Хазван аль-Ваз сообщил, что первого сентября около пяти миллионов детей пойдут в школу, среди которых 50 тыс. учеников в недавно освобожденной от боевиков Восточной Гуте.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что команда намерена побороться за победу с минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Региональный Росздравнадзор проверил семь клиник пластической хирургии в Татарстане, сообщает «Реальное время».
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не советует купаться на пляжах «Комсомольский» и «Локомотив» в Казани, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» планы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС до Ту-95МСМ.
В Санкт-Петербурге виновника дорожно-транспортного происшествия приговорили к 3,5 годам колонии-поселения, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.
Бабушкинский суд Москвы вновь арестовал бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.
Российская пловчиха Юлия Ефимова, комментируя решение велогонщицы Ольги Забелинской сменить спортивное гражданство, не исключила возможных проблем у российских спортсменов с допуском до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в турецкий «Галатасарай».
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о недостатках в организации завершившегося чемпионата Европы по летним видам спорта.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание певицы Лаймы Вайкуле относительно запрета гражданам Евросоюза посещать Крым.
Американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год в объёме около $716 млрд.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над казанским «Рубином» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Министерстве финансов России подготовили поправки в законодательство с предложением внести изменения в части первую и вторую Налогового кодекса страны.
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» намерен перенести открытие нового стадиона команды из-за возникших проблем с системами безопасности арены.
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кто является её любимым игроком из состава сборной России по футболу.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, как прошёл её визит в СИЗО к младшей из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над швейцаркой Стефани Фёгель в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы авиабазы Хмеймим были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками в Сирии.
Фестиваль короткометражного кино «Короче» пройдёт 17—19 августа в Калининграде, сообщает Newinform.
В Тверской области перезахоронили останки 322 погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
Судебная коллегия по гражданским судам Верховного суда объяснила, кто должен платить за ущерб от капитального ремонта.
В Севастополе запретили посещать леса и прилегающие территории из-за особого пожароопасного периода, сообщает интернет-газета «Юга.ру».
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Татарстане разработали комплекс мер по борьбе с борщевиком, сообщает «Реальное время». В ближайшее время в регионе планируют утвердить соответствующую программу.
В Москве с 10 по 14 октября будет проходить премьера первого в России музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями».
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании нового контракта с защитником сборной Франции Преснелем Кимпембе.
Выпускник Артём Веселов, который подал в суд иск к Министерству образования Новосибирской области с требованием повысить балл за ЕГЭ по обществознанию, прокомментировал RT решение суда отказать в пересмотре результатов экзамена.
Сержанта полиции Евгения Рылова и младшего сержанта полиции Анастасию Фесикову наградят медалями МВД России за победу на чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго.
В Хабаровском крае надеются привлечь туристов из стран Евросоюза фильмом о Шантарском архипелаге.
Фестиваль инновационных технологий в сфере транспорта и логистики «Мобилистика» пройдёт с 29 августа по 9 сентября в Москве, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Мытищинский городской суд отказался заключить под стражу Альберта Гетокова, водителя автобуса, совершившего наезд на пешеходов в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда.
Форвард Кармело Энтони подписал контракт к клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс».
Центральный банк Турции примет все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности на фоне сообщений о крахе лиры. Об этом говорится на сайте турецкого регулятора.
Старший тренер «Краснодара» Олег Фоменко заявил, что клуб не будет искать на трансферном рынке замену ушедшему в «Локомотив» нападающему Фёдору Смолову.
На совместном заседании Министерства связи и информатизации Белоруссии и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассмотрели план действий по отмене роуминга между странами.
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов привезёт Кубок Стэнли в Челябинск в ближайшую среду, 15 августа.
Генеральный директор Кирилло-Белозёрского музея-заповедника Михаил Шаромазов рассказал, что специалисты смогут воссоздать лишь внешний вид сгоревшей в Кондопоге церкви Успения Божией Матери XVIII века.
Американский лидер Дональд Трамп приветствует увольнение сотрудника ФБР Питера Стржока, который известен оскорбительными высказываниями в адрес президента США.