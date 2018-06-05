Financial Times: несмотря на санкции, российская «нефтянка» демонстрирует стойкость

Нефтяная промышленность России процветает благодаря росту цен на энергоресурсы, а также слабому рублю, пишет Finacial Times. Причём, как отмечает издание, развитие отрасли происходит даже несмотря на действующие против Москвы западные санкции.

Российская нефтяная промышленность доказывает свою стойкость, пишет Financial Times.

Нефтегазовая отрасль страны процветает благодаря росту цен на углеводороды и слабому рублю, а также на волне первых успехов в освоении Арктики. И происходит это, несмотря на европейские и американские санкции, а также на постоянно растущие технические требования, выполнить которые, как полагали некоторые аналитики, не под силу российским компаниям.

Три года назад складывалась совсем иная картина. Из-за западных санкций, введённых в 2014 году после «вторжения Москвы в Крым», многие крупные энергетические компании России лишились доступа к долгосрочным международным кредитам, кроме того, был введён запрет на предоставление им технологий и знаний, которые бы могли помочь в реализации сланцевых, шельфовых и арктических проектов. Помимо этого, мировые цены на нефть резко упали, достигнув в начале 2016 года отметки меньше $30 за баррель. Подобный уровень цен стал проблемой даже для российских компаний с их малозатратным производством.

Однако там, где отступили международные кредиторы, вмешались российские государственные банки. Также спасти некоторые крупные проекты помог китайский капитал. А в некоторых случаях российские компании продолжили в одиночку работать по проектам, которые до этого заявлялись как совместные предприятия с западными компаниями.

Цены на нефть пошли вверх после того, как в декабре 2016 года между Россией и ОПЕК было заключено соглашение по ограничению мирового производства чёрного золота на 1,8 млн баррелей в день. Помогли также и валютные рынки. Ранее, когда стоимость нефти росла, рубль также начал укрепляться. Однако из-за политики российского правительства, а также из-за опасений по поводу санкций рубль с января этого года начал движение вниз, увеличив тем самым для российских нефтедобывающих компаний доходы с барреля нефти в рублёвом исчислении.

Однако в мае цена нефти Brent достигла $80 за баррель, и возникли сомнения, нужно ли сохранять установленные по договорённости между Москвой и ОПЕК ограничения на добычу чёрного золота. В этом месяце Россия и Саудовская Аравия при участии других стран проведут переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос о том, чтобы снизить мировую добычу нефти всего на 1 млн баррелей в день, а не на 1,8 млн, как было ранее. Появление этой новости привело к падению цен до отметки 75$ за баррель, пишет Financial Times.