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Financial Times: несмотря на санкции, российская «нефтянка» демонстрирует стойкость

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Нефтяная промышленность России процветает благодаря росту цен на энергоресурсы, а также слабому рублю, пишет Finacial Times. Причём, как отмечает издание, развитие отрасли происходит даже несмотря на действующие против Москвы западные санкции.
Financial Times: несмотря на санкции, российская «нефтянка» демонстрирует стойкость
Reuters

Российская нефтяная промышленность доказывает свою стойкость, пишет Financial Times.

Нефтегазовая отрасль страны процветает благодаря росту цен на углеводороды и слабому рублю, а также на волне первых успехов в освоении Арктики. И происходит это, несмотря на европейские и американские санкции, а также на постоянно растущие технические требования, выполнить которые, как полагали некоторые аналитики, не под силу российским компаниям.
 
Три года назад складывалась совсем иная картина. Из-за западных санкций, введённых в 2014 году после «вторжения Москвы в Крым», многие крупные энергетические компании России лишились доступа к долгосрочным международным кредитам, кроме того, был введён запрет на предоставление им технологий и знаний, которые бы могли помочь в реализации сланцевых, шельфовых и арктических проектов. Помимо этого, мировые цены на нефть резко упали, достигнув в начале 2016 года отметки меньше $30 за баррель. Подобный уровень цен стал проблемой даже для российских компаний с их малозатратным производством.
 
Однако там, где отступили международные кредиторы, вмешались российские государственные банки. Также спасти некоторые крупные проекты помог китайский капитал. А в некоторых случаях российские компании продолжили в одиночку работать по проектам, которые до этого заявлялись как совместные предприятия с западными компаниями.
 
Цены на нефть пошли вверх после того, как в декабре 2016 года между Россией и ОПЕК было заключено соглашение по ограничению мирового производства чёрного золота на 1,8 млн баррелей в день. Помогли также и валютные рынки. Ранее, когда стоимость нефти росла, рубль также начал укрепляться. Однако из-за политики российского правительства, а также из-за опасений по поводу санкций рубль с января этого года начал движение вниз, увеличив тем самым для российских нефтедобывающих компаний доходы с барреля нефти в рублёвом исчислении.
 
Однако в мае цена нефти Brent достигла $80 за баррель, и возникли сомнения, нужно ли сохранять установленные по договорённости между Москвой и ОПЕК ограничения на добычу чёрного золота. В этом месяце Россия и Саудовская Аравия при участии других стран проведут переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос о том, чтобы снизить мировую добычу нефти всего на 1 млн баррелей в день, а не на 1,8 млн, как было ранее. Появление этой новости привело к падению цен до отметки 75$ за баррель, пишет Financial Times.
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источник
Financial Times Великобритания Европа
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