Forbes измерил экономическую силу России американским Техасом

Хотя в России живет почти в пять раз больше людей, чем в Техасе, экономика в этом штате на $40 млрд больше. Как выяснили в издании Forbes, практически по всем показателям Техас опережает Россию, однако существует одна область, в которой Москва всё-таки выигрывает, и это коррупция.

Чтобы понять, насколько большой Техас, можно сравнить экономику этого американского штата с Россией, самой большой страной в мире по площади. Как пишет Forbes, хотя в России живёт почти в пять раз больше людей, чем в Техасе, экономика в штате на $40 млрд больше. Соответственно, ВВП на душу населения там тоже намного больше и составляет примерно $58 тыс. против $8700 в России.

Россия является самой крупной нефтедобывающей страной в мире, которая в январе, по словам министра энергетики, выкачивала из своих недр 10,95 млн баррелей в день. Техас тоже не из отстающих, поскольку в январе он довёл ежедневный объём добычи почти до 4 млн баррелей в день. Но если российская экономика очень сильно зависит от экспорта нефти и нефтепродуктов, то экономика в Техасе многоотраслевая.

Этот штат занимает первое место в США не только по добыче нефти, но и по выработке ветровой энергии. Техас обладает мощным сельскохозяйственным сектором, является ведущим центром современных технологий и промышленного производства, авиастроения, биотехнологий и медико-биологических наук. Столица штата Остин медленно, но верно превращается в самый динамичный в США центр киноиндустрии, если не считать Голливуд.

Всё это помогло Техасу стать одним из самых быстрорастущих штатов в США. В 2017 году его население увеличивалось на тысячу с лишним жителей в день. А население России медленно сокращается из-за низкой рождаемости и низкой иммиграции. В начале 1990-х, когда распался Советский Союз, оно достигло своего пика — 148 млн. А к 2050 году, согласно имеющимся оценкам, оно сократится до 111 млн.

Однако, как отмечает автор статьи, есть одна область, в которой Россия опережает Техас, — это коррупция.

«Если вы думаете, что в Техасе или в любом другом штате есть проблема коррупции, посмотрите на Россию — и вы поймёте, что она находится совсем на другом уровне», — пишет автор издания.

Согласно Индексу восприятия коррупции, который составляет организация «Транспэренси Интернешнл», в прошлом году Россия заняла 135-е место среди 180 стран. Среди восточноевропейских стран ниже неё опустились только Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Организация «Фридом Хаус» в своём последнем анализе дала России такую же критическую оценку, поставив ей 6,61 балла из семи. Оценка 7 ставится «самым недемократичным странам».