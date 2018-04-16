CNN: действенность санкций в отношении рядовых россиян пока остаётся «далёкой мечтой»

Новые санкции в связи с сирийским кризисом, которые готовят США для российских «олигархов», несомненно почувствует российский истеблишмент, полагает корреспондент CNN Сэм Кайли. Вместе с тем, по мнению Кайли, такой сценарий, при котором экономические меры ударят и по российскому народу, чтобы тот заставил правительство поменять внешний курс, пока остаётся «далёкой мечтой».

Химическая атака и ответ Запада на неё стали очередным серьёзным ударом по отношениям между Россией и Западом — отношениям, которые, как известно, и без того ухудшались. Россия утверждает, что западные удары мешают усилиям президента Владимира Путина по поиску путей прекращения гражданской войны в Сирии. Подробнее о российской точке зрения расскажет Сэм Кайли, который выходит на связь из Москвы.



СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Владимир Путин недавно обсудил сирийский вопрос с лидером Ирана Роухани; именно эти два государства являются главными спонсорами дамасского режима. Лидеры выступили с совместным заявлением о том, что воздушные удары, совершённые под руководством США, по их мнению, были нарушением устава, лежащего в основе ООН, незаконны с точки зрения международного законодательства, а также, что важнее всего, подрывают, на их взгляд, предпринимаемые ими вместе с Турцией попытки найти какой-то мирный выход из сирийской гражданской войны.



Критики этих режимов, в особенности дамасского, сказали бы, что эти заявления — в стиле «чья бы корова мычала», учитывая, что Иран и Россия оказывают дамасскому режиму настолько серьёзную военную поддержку, вылившуюся в огромное количество жертв среди мирных жителей в результате наземных операций Ирана и непрекращающихся авиаударов, осуществляемых российскими и сирийскими воздушными судами.



Таким образом, в этом смысле Россия продолжает вести себя крайне вызывающе. Однако, на мой взгляд, в одной сфере Москву, вероятно, ждут проблемы, причём такие, какие для неё создала вовсе не обрушившаяся на неё в связи со скандалами вокруг химического оружия критика. Эта сфера — экономические санкции: Никки Хейли, постпред США при ООН, заявила, что на нынешней неделе могут быть приняты ещё более жёсткие санкции в отношении близкого круга Владимира Путина, а может быть, и против более широкого круга лиц.



Когда чуть более двух недель тому назад были приняты прошлые санкции в отношении более дюжины так называемых олигархов, чрезвычайно богатых и могущественных людей, близко связанных с Владимиром Путиным, это сразу же повлияло на российскую экономику — к примеру, курс рубля упал на 4%, а курсы акций многих компаний, в особенности занимающихся добычей полезных ископаемых, на местных биржах обвалились. Я считаю, что в этом отношении острее всего почувствует боль российский истеблишмент, а вот передастся ли она населению России в целом и выльется ли она в общественное давление на власти с целью изменить внешнеполитический курс — как мне кажется, этот вопрос пока остаётся далёкой мечтой.

Сэм Кайли, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 апреля 2018 года.