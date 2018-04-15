Хейли: США готовят новые санкции против российских компаний

Вашингтон в ближайшее время введёт экономические меры против российских компаний, «имеющих отношение к Асаду и применению химоружия» в Сирии, заявила в интервью CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. Хейли также подчеркнула, что США приняли решение ударить по Сирии лишь после того, как были исчерпаны все дипломатические меры, а сама эта операция стала «чётким сигналом» для всех.
А у нас в гостях — постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая выходит с нами на связь из Нью-Йорка. Доброе утро, госпожа представитель! Как заявил Белый дом, появились сообщения о том, что в Сирии с апреля прошлого года было совершено как минимум тридцать продолжительных химатак, и в некоторых из них применялся зарин. Почему именно эта конкретная химатака, совершённая на прошлой неделе, стала поводом для военных действий, а прочие — не стали?
НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: Доброе утро, Маргарет. Думаю, что здесь, конечно, идёт речь о «совокупном» эффекте, ведь Асад применял химическое оружие неоднократно. Но ещё более важная причина — резолюции Совбеза: мы до нынешнего момента предложили шесть разных резолюций, касающихся механизмов расследования применения химоружия, но на всех их наложила вето Россия. Поэтому мы сочли, что уже испробовали все имеющиеся у нас дипломатические и переговорные меры, и настало время действовать.
На мой взгляд, одна из тех вещей, которые, как мы надеемся, извлёк из этих действий Асад — что международное сообщество возвращения химоружия в повседневную жизнь не допустит, а ситуация, когда он превращает подобное в нормальную практику, а Россия его при этом покрывает, должна прекратиться.
Ожидают ли покровителей Асада, Россию и Иран — а они по-прежнему его защищают — какие-то последствия?
НИККИ ХЕЙЛИ: Конечно. Как вы вскоре увидите, будут приняты санкции. Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если уже этого не сделал. Коснутся эти меры всех компаний, работавших с оборудованием, имеющим отношение к Асаду и применению им химоружия. Думаю, что эффект ощутят уже все. По моему мнению, всем известно, что мы даём чёткий сигнал. Надеемся, что его воспримут.
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