TV5 Monde: в Сирии настало время битвы репутаций и дипломатического противостояния

Башар Асад пытается свести к минимуму ущерб от ударов западных стран по его территории и ведёт себя так, будто ничего и не произошло, передаёт TV5 Monde. В ООН тем временем проходят заседания Совета Безопасности, на котором России не удалось добиться осуждения атаки, а обсуждение французской версии резолюции намечено на понедельник.

Как я уже сказала, разрешение кризиса отныне сосредоточено на площадке ООН, где через несколько часов будут обсуждать новую резолюцию, написанную Францией. Теперь это дипломатическая битва и противостояние СМИ, в котором мы участвуем. Узнаем подробности у Жюльена Мюнцера.

После ночи бомбардировок настало время для битвы репутаций. И если говорить об этой маленькой игре, то сирийский режим, похоже, не впечатлён. Башар Асад появился на сцене: он идёт на работу, будто ничего и не было. Успех ударов он сводит к минимуму. Чтобы это подтвердить, показывают военно-воздушную базу, которая осталась нетронутой. Российские и сирийские чиновники говорят о 70 перехваченных ракетах из 100 запущенных. Столицы западных стран, в свою очередь, смакуют свою операцию, которую они считают полностью успешной.

ФРАНСУА ЛЕКУАНТР, генерал, глава Генштаба Франции: По нашей информации, все ракеты, пущенные Францией и, вероятно, все, запущенные нашими союзниками, достигли целей. И информация, которой я в данный момент располагаю, позволяет мне считать, что системы противовоздушной обороны Сирии оказались очень слабы и даже хуже.

В субботу поле битвы переместилось в Нью-Йорк. Состоялось очередное чрезвычайное заседание Совета Безопасности. Москва безуспешно пыталась с помощью резолюции осудить удары западных сил. Очень скоро разговор перешёл на повышенные тона.

ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ, постпред России при ООН: Сегодня печальный день для мира, для ООН, Устава, который был грубо попран, для Совета Безопасности, который ушёл от своих обязанностей. Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже, чем этот.

Далее последовала перепалка с постпредом США. Никки Хейли заявила, что её страна и её союзники соблюдают закон, и высказала новую угрозу.

НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: Сегодня утром я говорила с президентом. Он сказал, что если сирийский режим снова использует ядовитый газ, Соединённые Штаты готовы к бою.

Франция, Великобритания и Соединённые Штаты теперь выступили в нападение со своей резолюцией: независимое расследование по химическому оружию, долгосрочное прекращение огня, переговоры между сторонами. Обсуждение документа, предложенного Парижем, должно начаться в понедельник.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2018 года.