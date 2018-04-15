TV5 Monde: в Сирии настало время битвы репутаций и дипломатического противостояния
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение защитников Алексея и Василия Березуцких завершить профессиональную карьеру.
Заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что российские военные корабли имеют право осматривать украинские суда в Азовском море без наличия какого-либо особого мандата.
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить спортивную карьеру.
Гидрометцентр России сообщает о «жёлтом» уровне погодной опасности в Московском регионе 22 июля.
На Украине завершились совместные украинско-американские морские учения Sea Breeze 2018, об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко и Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, не будут принимать участие в соревнованиях до старта чемпионата Европы по лёгкой атлетике 2018 года в Берлине.
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала обращение защитников Алексея и Василия Березуцких в связи с их решением завершить спортивную карьеру.
Компания «Читаэнерго» заявила, что пять районов Забайкальского края частично остались без электричества.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар ответил на критику в свой адрес за частые симуляции на чемпионате мира по футболу 2018 года.
В Техасе (США) в результате стрельбы погиб кардиолог бывшего президента страны Джорджа Буша — старшего Марк Хауснехт. Об этом сообщает полиция Хьюстона.
Бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года в мужском одиночном катании Дениса Тена похоронили в посёлке Дружба под Алма-Атой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео отметил неприемлемость действий американских властей в отношении россиянки Марии Бутиной, которая была задержана в Соединённых Штатах.
Переговоры с Соединёнными Штатами бесполезны, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время заседания при участии послов и глав дипломатических миссий Ирана.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между двумя странами с целью их нормализации.
Российская теннисистка Екатерина Макарова сравнила систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая применялась на чемпионате мира по футболу 2018 года, и систему видеофиксации, которая используется в теннисе.
Велокоманда Bahrain Merida рассматривает возможность подачи иска в отношении организаторов престижной многодневки «Тур де Франс» в связи с падением лидера команды, итальянца Винченцо Нибали.
Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ), Национальной полиции Украины Артём Крищенко рассказал, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось почти на 30%.
Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что считает «вполне нормальным и практичным» решение американского президента Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США.
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами, пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Торговые ограничения, введённые США в отношении Китая и России, могут стать причиной снижения мирового ВВП на 1,5%, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Российская теннисистка Екатерина Макарова высказала мнение о выступлении сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.
Президента США Дональда Трампа возмутили сообщения о том, что его бывший адвокат Майкл Коэн сделал аудиозапись разговора с ним. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.
Российская теннисистка Екатерина Макарова сравнила атмосферу на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года и на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Секретная служба США проверила футбольный мяч, подаренный американскому президенту Дональду Трампу российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки.
Бывший полузащитник «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев, ныне возглавляющий ФК «Енисей», дал совет полузащитнику ЦСКА Александру Головину относительно выбора нового клуба.
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял первое место по итогам первого этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
В иранском городе Мериван в результате нападения террористов погибли 11 иранских военнослужащих. Об этом сообщает IRNA.
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения по реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы». Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Защитник ЦСКА и сборной Исландии Хёрдур Магнуссон поделился мнением о российском футболе.
Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы зафиксировал увеличение числа проживающих в стране граждан Украины и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.
Итальянский футбольный клуб «Милан» выступил с официальным заявлением после смены руководства.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя в беседе с RT заявление Украины о ведении переговоров с Западом по санкциям против черноморских портов России из-за якобы блокады Азовского моря, отметил, что подобные инициативы Киева носят «абсолютно неразумный характер».
Уголовное дело возбуждено после обстрела полицейских в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского Следственного комитета.
Итальянский велогонщик Винченцо Нибали из команды Bahrain Merida успеет восстановиться после травмы, полученной на «Тур де Франс», и сможет выступить на «Вуэльте».
Жена легендарного боксёра Мохаммеда Али Лонни будет награждать победителя финального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.
Во Вьетнаме в результате последствий наводнений погибли 10 человек, ещё 11 считаются пропавшими без вести.
Депутат Пабло Касадо стал новым председателем консервативной Народной партии Испании, передаёт EFE.
Хоккеисты новосибирского клуба КХЛ «Сибирь» вместе с девушками из группы поддержки помыли автомобили болельщиков в рамках благотворительной акции.
В Кении в результате разбойного нападения погиб 45-летний россиянин, находившийся в этой стране с частным визитом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Кении Олега Кипаренко.
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк и защитник «Барселоны» Алейш Видаль могут перейти в клуб.
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, который в настоящий момент возглавляет сборную Италии, высказал мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
Лётчики Балтийского флота России во время плановой тренировки в Калининградской области отработали элементы воздушного боя на самолётах Су-27. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Россия проводит с Катаром интенсивную работу по организации чемпионата мира по футболу 2022 года и поможет ему в части строительства и оборудования стадионов.
Мадридский «Атлетико» заинтересован в аренде нападающего «Челси» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.
В Житомирской области Украины полицейские задержали владельца маршрутного такси, ставшего участником ДТП, в результате которого погибли десять человек, в том числе две гражданки России. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Двукратный победитель «Дакара» испанец Нани Рома сошёл с дистанции первого этапа ралли «Шёлковый путь» 2018 года из-за травмы.
Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората может перейти в итальянский футбольный клуб «Милан».
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону реализацию совместной инициативы по гуманитарной помощи Сирии, информирует пресс-служба Кремля.
Монегасский пилот команды «Заубер» Шарль Леклер показал лучшее время в ходе третьей свободной практики 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.