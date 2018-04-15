N-TV: Совбез ООН не увидел «агрессии» в бомбардировке Сирии

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции, осуждающий ракетные удары по Сирии, сообщает немецкий телеканал N-TV на своём сайте. Из 15 членов организации за него проголосовало только три, среди которых Китай, Боливия и сама Россия. Восемь стран проголосовали против, четыре воздержались.
Шанса на успех не было изначально, но всё же в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН Россия попыталась осудить ракетные удары Запада по Сирии как акт «агрессии», сообщает немецкий телеканал N-TV на своём сайте. Впрочем, попытка оказалась неудачной. Из 15 членов Совбеза за соответствующий проект резолюции России проголосовали только три. Наряду с Россией это был Китай и Боливия. Восемь стран проголосовали против, четыре воздержались.
В российском проекте резолюции ракетные удары США, Франции и Великобритании по целям в Сирии назывались «агрессией» и «нарушением международного права, а также хартии ООН». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон дестабилизирует Ближний Восток, а также ухудшают и так катастрофическую гуманитарную ситуацию в Сирии.
Америка и её союзники открыто игнорируют международное право, добавил Небензя. Он охарактеризовал такое поведение как «неоколониальное», напоминающее повадки «хулиганов». Вашингтон полностью игнорирует Совет Безопасности, подрывая его авторитет, подчеркнул российский дипломат и напомнил, что никаких доказательств применения Дамаском химического оружия в городе Дума нет.
У проекта резолюции изначально не было никаких шансов на успех, ведь США, Франция и Великобритания как постоянные члены Совета Безопасности ООН обладают правом вето, отмечает N-TV. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании вновь призвал всех к сдержанности. Нельзя допустить обострения ситуации в Сирии, предостерёг он.
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