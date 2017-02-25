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TAG24: угроза терактов и «просевший бизнес» не отпугнули русского туриста от Германии
За последние два года бизнес с Россией «полностью просел», пишет немецкий новостной портал TAG24. Впрочем, несмотря на это и угрозу терактов, количество российских туристов в Германии продолжает расти, отмечает автор статьи Дирк Хайн.
TAG24: немецкий бизнес летит в Россию, теряя обороты
Представители немецкого бизнеса примут участие в акции «Полёт за мир». Они на 14 лёгких самолётах прилетят в Россию, чтобы выразить таким образом протест против антироссийских санкций, сообщает новостной портал TAG24. Как подчеркнул организатор «крылатого протеста», из-за санкций Запада против Москвы многие местные фирмы теряют от 50% до 80% оборота.
TAG24: немецкий пенсионер «накатал» на советском «Москвиче» миллион километров
Житель города Цвиккау Герхард Шот «приходит в восторг», когда речь заходит о его «верном спутнике» — советском «Москвиче-2140», сообщает новостной портал TAG24. По словам немецкого пенсионера, за 40 лет «Мосси» прошёл более миллиона километров и ещё ни разу его не подвёл.