TAG24: угроза терактов и «просевший бизнес» не отпугнули русского туриста от Германии За последние два года бизнес с Россией «полностью просел», пишет немецкий новостной портал TAG24. Впрочем, несмотря на это и угрозу терактов, количество российских туристов в Германии продолжает расти, отмечает автор статьи Дирк Хайн. 26 августа 2017 TAG24

TAG24: немецкий бизнес летит в Россию, теряя обороты Представители немецкого бизнеса примут участие в акции «Полёт за мир». Они на 14 лёгких самолётах прилетят в Россию, чтобы выразить таким образом протест против антироссийских санкций, сообщает новостной портал TAG24. Как подчеркнул организатор «крылатого протеста», из-за санкций Запада против Москвы многие местные фирмы теряют от 50% до 80% оборота. 7 июля 2017 TAG24