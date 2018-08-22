TAG24: в Берлине приезжих стало больше, чем коренных жителей

Число приезжих в Берлине превысило количество коренных жителей столицы Германии, сообщает TAG24. Об этом свидетельствуют данные бюро статистики Берлин-Бранденбург. При этом «гости» предпочитают селиться в центральных районах, а большинство истинных берлинцев — на окраине, отмечает немецкий телеканал.

И вот настал тот момент, когда коренных берлинцев в столице Германии стало меньше, чем приезжих, пишет TAG24. По данным бюро статистики Берлин-Бранденбург за конец 2017 года, только 47% зарегистрированных в городе жителей в нём же и родились. Остальные приехали из других регионов Германии и стран.

200 000 человек переехали в Берлин из земли Бранденбург, 134 000 — Северного Рейна-Вестфалии, 113 700 — Саксонии, 83 000 — Нижней Саксонии, 75 000 — Баден-Вюртемберга, 70 000 — Баварии.

Список зарубежных стран возглавляет Польша, продолжает издание. 136 000 поляков или немцев из Берлина родились на территориях, которые раньше принадлежали Берлину, а теперь Варшаве. 102 000 берлинцев родились в Турции. 47 000 — в России, 40 000 — Сирии, 28 000 — Болгарии.

При этом приезжие чаще селятся в центре города, а не его окраине, отмечает TAG24. В центральных районах некоренных порядка 60-66%. В административных округах на окраине — 42%.