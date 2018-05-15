NTDTV: североамериканские раки взяли в осаду Берлин

Пруды в общественных парках Берлина буквально заполонили североамериканские красные болотные раки. Как передаёт NTDTV, городские власти разрешили местным рыбакам отлов членистоногих, которых с радостью покупают магазины и рестораны.
Власти Берлина открыли охоту на красных болотных раков. Членистоногие буквально заполонили пруды в общественных парках. Этот вид родом из Северной Америки, и здесь у него нет естественных врагов. Как красные раки попали в дикую природу Европы, никто не знает. Предполагают, что их отпускали на волю из аквариумов. Теперь они угрожают существованию местных ракообразных.
КЛАУС ХИДДЕ, рыбак:Они пожирают всё: растения, мелкую рыбу, икру. А это едят и другие водные обитатели. Они также разносят рачью чуму, и местные раки вымирают.
Специалисты провели анализ и подтвердили, что пойманные раки пригодны в пищу, так что рыбаки сдают свой улов в магазины и рестораны.
Маттиас Энгельс готовит красных болотных раков и продаёт их под названием «Берлинский омар».
МАТТИАС ЭНГЕЛЬС, владелец магазина:Сегодня у нас первый день продажи в Берлине. Уже несколько шеф-поваров хотят покупать эту продукцию.
Местные гурманы спешат оценить новое блюдо.
ЖЕНЩИНА:Они уже приготовлены, я сразу попробую их. Потом, возможно, приду сюда снова.
МУЖЧИНА: У него нет привкуса водорослей или затхлости. Наоборот, вкус такой, какой должен быть у раков.
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