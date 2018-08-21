Berliner Morgenpost Оригинал

BM: за новой Стеной гостей Берлина будут ждать «тоталитаризм и всяческие бесчинства»

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Уже этой осенью в столице Германии должны вновь возвести Берлинскую стену, сообщает Berliner Morgenpost. Тем, кто захочет попасть на территорию, вокруг которой в рамках вестиваля Berliner Festspiele возведут новую Стену, придётся не только предъявить паспорт и отдать мобильный телефон, но и «стать объектом всяческих бесчинств», предупреждает немецкое издание.
BM: за новой Стеной гостей Берлина будут ждать «тоталитаризм и всяческие бесчинства»
Reuters

Организаторы берлинского фестиваля Berliner Festspiele вознамерились «пробудить тоталитарный дух сталинской эпохи», сообщает Berliner Morgenpost.

Уже этой осенью в рамках фестиваля авторы арт-проекта, многие детали которого пока держатся в секрете, хотят вновь возвести Берлинскую стену перед Дворцом кронпринцев и окружить ею прилегающие здания. Девятого же ноября её должны «символически снести», отмечает немецкая газета.

Предположительно, на территории, вокруг которой возведут новую Берлинскую стену, будет «воссоздана атмосфера сталинской эпохи», благодаря чему посетители познакомятся с «механизмами тоталитарного режима», уточняет Berliner Zeitung.

«Тем, кто захочет попасть внутрь, придётся не только предъявить паспорт и отдать мобильный телефон, но и стать объектом всяческих бесчинств», — предупреждает издание.

Арт-проект в Берлине — лишь часть цикла мероприятий, которые должны пройти параллельно сразу в нескольких европейских метрополиях.

«Как утверждают люди, которые знакомы с идеей, речь идёт о своего рода трезвучии из свободы, её олицетворяет Берлин, равенства (Париж) и братства (Лондон)», — приоткрывает завесу тайны Berliner Morgenpost.

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Berliner Morgenpost Германия Европа
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