Euronews: Германия отметила 70-летие «изюмных бомбардировок» Берлина

Во Франкфурте-на-Майне отметили 70-летие продолжавшейся около года операции США и их союзников по авиаснабжению Западного Берлина во время блокады города со стороны СССР. Это была первая открытая конфронтация Сталина с бывшими союзниками, спровоцированная сепаратно проведённой ими в Германии денежной реформой и объединением своих оккупационных зон в одну, отмечает Euronews.
У памятника Берлинскому воздушному мосту отметили во Франкфурте-на-Майне 70-летие операции США и их союзников по авиаснабжению Западного Берлина во время блокады города со стороны СССР. «Изюмные бомбардировщики» (так их назвали после того, как лётчики по собственной инициативе стали сбрасывать пакетики со сладостями берлинским детям) доставляли продовольствие и предметы первой необходимости.
Южным отправным пунктом был Франкфурт-на-Майне. Блокада Западного Берлина стала первой открытой конфронтацией Сталина с его бывшими союзниками. Проведённая ими сепаратно в трёх западных секторах Германии денежная реформа вызвала ответные действия советского руководства.
Блокада продолжалась около года. За это время снабжение союзных войск и двухмиллионного населения Западного Берлина взяла на себя авиация США и Великобритании.
Поставки начались с тысячи тонн грузов в день и скоро достигли 4-5 тысяч. Советские войска полётам «изюмных бомбардировщиков» не препятствовали.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.