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Euronews: Германия отметила 70-летие «изюмных бомбардировок» Берлина
Во Франкфурте-на-Майне отметили 70-летие продолжавшейся около года операции США и их союзников по авиаснабжению Западного Берлина во время блокады города со стороны СССР. Это была первая открытая конфронтация Сталина с бывшими союзниками, спровоцированная сепаратно проведённой ими в Германии денежной реформой и объединением своих оккупационных зон в одну, отмечает Euronews.

У памятника Берлинскому воздушному мосту отметили во Франкфурте-на-Майне 70-летие операции США и их союзников по авиаснабжению Западного Берлина во время блокады города со стороны СССР. «Изюмные бомбардировщики» (так их назвали после того, как лётчики по собственной инициативе стали сбрасывать пакетики со сладостями берлинским детям) доставляли продовольствие и предметы первой необходимости.

Южным отправным пунктом был Франкфурт-на-Майне. Блокада Западного Берлина стала первой открытой конфронтацией Сталина с его бывшими союзниками. Проведённая ими сепаратно в трёх западных секторах Германии денежная реформа вызвала ответные действия советского руководства.
 
Блокада продолжалась около года. За это время снабжение союзных войск и двухмиллионного населения Западного Берлина взяла на себя авиация США и Великобритании.
 
Поставки начались с тысячи тонн грузов в день и скоро достигли 4-5 тысяч. Советские войска полётам «изюмных бомбардировщиков» не препятствовали.
 
Дата выхода в эфир 27 июня 2018 года.

 

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источник
Euronews Франция Европа
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