LA Times: план по созданию памятника советским лётчикам в США вызвал «маленькую холодную войну» между Москвой и Вашингтоном

План по возведению памятника советским лётчикам, которые обучались в американском штате Северная Каролина во времена Второй мировой войны, вызвала «маленькую холодную войну» между Россией и США, сообщает Los Angeles Times. По словам американских чиновников, памятник может стать троянским конём и русские, будучи «экспертами по хакерским атакам», могут с его помощью «нарушить интернет-связь или работу электросети», добавляет издание.

В ходе Второй мировой войны, когда США и СССР вместе воевали против нацистской Германии, сотни советских лётчиков были обучены в Северной Каролине в рамках секретного проекта и сейчас попытка почтить их память вызвала «маленькую холодную войну» между США и Россией, пишет журналист Los Angeles Times Марта Ваггонер. Министерство обороны России планировало установить памятник весом 25 тонн в Элизабет-Сити, где осуществлялся так называемый проект «Зебра». За размещение памятника Россия готова провести модернизацию парка на реке Паскуотанк, на берегу которой его планировали установить. Однако из-за напряжённости и страха по поводу «хакерских атак России» в ходе американских выборов местные чиновники отказались подписывать меморандум о сотрудничестве с Москвой, отмечает автор материала.

«Мы живём в трудные времена, и люди очень обеспокоены многими вещами. Я понимаю, что речь идёт о том, чтобы почтить память героев Второй мировой войны, и были воевавшие американцы, которые похоронены в России. Но тогда были другие времена», — заявила член городского совета Анита Хаммер. В свою очередь, другой член совета, Джонни Уолтон, выразил опасение, что памятник может оказаться «троянским конём» и русские могут «поместить в него что-то, что может быть запущено на расстоянии и нарушить работу интернета или электросети». «Сейчас Россия известна своими хакерскими атаками. Они эксперты по хакерским атакам. В таком случае наша крупнейшая база береговой охраны окажется бесполезной, потому что компьютеры будут взломаны и Россия станет их контролировать», — заявил Уолтон.

Как стало известно из рассекреченных документов, в проекте «Зебра» участвовали около 300 советских лётчиков, миссия которых заключалась в поиске и бомбардировке немецких подлодок. В 1945 году трое русских, один украинец и один канадец погибли в крушении гидроплана на реке Паскуотанк. В 2013 году, после рассекречивания документов, родилась идея поставить в честь участников проекта памятник. «Мы до сих пор находимся в состоянии войны с Россией. Мы ведём кибервойну. Они вмешались в наши выборы и не заявили, что не будут этого повторять. Этого нельзя делать, пока мы на войне», — заявил член совета Хезекия Браун. В свою очередь, Уолтон отметил, что ему «надоели дискуссии о памятнике», который, по его мнению, лучше установить в России. «Родственники этих людей живут в России. Дайте им возможность приехать в воскресенье и помолиться», — резюмировал чиновник.