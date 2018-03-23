Daily Beast «нашёл» загадочного хакера Guccifer 2.0 в российском ГРУ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, руководящий расследованием «связей» между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией, решил выяснить подробности о таинственном «хакере-одиночке» Guccifer 2.0, причастном к взлому демократов. Как рассказали The Daily Beast его «источники, близкие к расследованию», экспертам удалось установить, что под псевдонимом скрывается некий сотрудник ГРУ России.

Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавляющего расследование «связей» между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией, решила выяснить подробности о загадочном «хакере-одиночке» Guccifer 2.0, сообщает The Daily Beast. Как заявили изданию анонимные «источники, близкие к расследованию», под псевдонимом скрывается сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) России, которого выдала одна «маленькая, но серьёзная ошибка».



The Daily Beast обращает внимание, что Guccifer 2.0 появился в июне 2016 года, спустя несколько часов после того, как одна американская компания, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала доклад, в котором утверждала, что за взломом национального комитета Демократической партии стоит Россия. В целой серии постов в соцсетях, которые «подозрительно прекратились сразу после того, как Трамп пришёл к власти», хакер публиковал различные документы демократов, старательно поддерживая образ «румынского хактивиста, который забавы ради взломал национальный комитет». Впрочем, уже тогда этой версии «мало кто верил».

Проанализировав деятельность Guccifer 2.0, многие аналитики пришли к выводу, что это вымышленный персонаж. Эксперт по кибербезопасности Кайл Эмке из компании ThreatConnect подчёркивает: «Мы проследили несоответствия, и они вернули нас к мысли о том, что он был в спешке создан… личностью или группой личностей, готовивших компромат на национальный комитет демократов».

Впрочем, самая сложная задача здесь — доказать связь таинственного хакера с Россией. Как рассказал Эмке, с помощью метаданных из электронной переписки Guccifer 2.0 им лишь удалось выйти на центр обработки данных во Франции. Оказалось, что хакер использовал анонимайзер под названием Elite VPN, который и выводил на Францию, а сам при этом базировался в России. Как рассказали The Daily Beast его «источники, близкие к расследованию», один раз Guccifer 2.0 не воспользовался VPN-сервисом — и это позволило американским экспертам узнать его реальный IP-адрес.



Ресурс утверждает, что следователи даже сумели вычислить конкретного сотрудника ГРУ, работающего в главном здании ведомства на улице Гризодубовой в Москве. Однако имя этого человека источники раскрывать не стали. Американские эксперты считают, что именно на ГРУ работает и группа хакеров Fancy Bears, стоящая за многими громкими кибератаками вроде взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства или Белого дома при Бараке Обаме.



По словам ресурса, официальных комментариев относительно расследования представители Мюллера давать не стали. Однако, учитывая, что советник Дональда Трампа Роджер Стоун поддерживал связь с Guccifer 2.0, доказательство того, что хакер принадлежит к российскому ГРУ, может приблизить расследование спецпрокурора к президенту ещё на один шаг. С другой стороны, сторонники Трампа уверены, что Guccifer 2.0 был создан демократами, которые, чтобы подставить Москву, притворились Россией, притворяющейся румынским хакером.