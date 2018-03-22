Welt: Facebook извинился за кражу данных, но доверие к интернет-гиганту подорвано

Глава Facebook Марк Цукерберг принёс официальные извинения в связи с крупной кражей данных, произошедшей во время президентских выборов в США в 2016 году, сообщает Welt (TV). В будущем компания предоставит своим пользователям новые инструменты для защиты их частной жизни, но 100-процентной безопасности никто гарантировать не может, отмечает немецкий телеканал.
С выходных Facebook подвергается жёсткой критике из-за того, что стало известно, что, по-видимому, сторонняя компания использовала данные более 50 миллионов пользователей Facebook в рамках предвыборной кампании нынешнего президента. По этому поводу высказался глава Facebook Марк Цукерберг.
МАРК ЦУКЕРБЕРГ, глава Facebook:Мы несём ответственность за защиту ваших данных… Мы совершили ошибки, нам ещё многое предстоит сделать.
В будущем пользователям будут доступны улучшенные инструменты контроля за использованием своих данных. Но этого заявления едва ли достаточно. В США и Великобритании власти начали расследования в отношении Facebook. Несколько парламентов хотят допросить Цукерберга по поводу скандала. А пользователи обеспокоены.
Некоторые из более двух миллиардов пользователей Facebook по всему миру сидят в этом берлинском кафе. Они общаются в чате с друзьями, делятся постами, приглашают на мероприятия, но теперь они задаются вопросом: «Как защитить себя от кражи данных?»
ДЕВУШКА:Я не могу ничего точно сказать о защите данных. Я проявляю осторожность, но работает это или нет — наверняка никогда не знаешь.
ВТОРАЯ ДЕВУШКА: Я использую Facebook только ради каких-нибудь мероприятий и для того, чтобы поддерживать контакт с моими друзьями по всему миру.
МУЖЧИНА:Facebook ничего не даёт. И люди становятся несчастными. Поэтому я решил больше его не использовать.
Тот, кто, несмотря на недавний скандал, не хочет отказываться от социальных сетей, может в настройках защитить свою частную жизнь, запретить играм или приложениям доступ к личным данным. Но будьте осторожны — и друзья могут передать ваши данные. Чтобы этого не произошло, нужно убрать галки в пункте «Приложения, используемые другими». Но остаточный риск сохраняется.
ДАНИЭЛА ЛЕЙСТИКОВ, журналист издания COMPUTER BILD:При использовании Facebook нужно всегда задаваться вопросом: «Смогу ли я нормально жить, если эти данные попадут в чужие руки». 100-процентной безопасности нигде нет. Это в прошлом показали многочисленные скандалы, связанные с защитой данных, и хакерские атаки.
К тому же, если вы полностью удалите свою страницу в Facebook, полной защиты вам это не гарантирует, ведь некоторые данные, например сообщения из чата, продолжают храниться на серверах интернет-гиганта.
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