Эксперт: Цукерберг не отмалчивается — он готовится к встрече с конгрессом
С точки зрения социальных сетей продуктом являются пользователи, а покупателем — рекламные компании. Но Марк Цукерберг до сих пор никак не прокомментировал ситуацию. Он — генеральный директор Facebook и пользуется большой известностью, и его компания оказалась под шквальным огнём критики, однако до сей поры мы видели целый парад из менее известных руководителей Facebook, пытавшихся защищать компанию, — и их усилия не дали абсолютно никакого результата.
ХЕМУ НИГАМ, эксперт по интернет-безопасности: Думаю, отчасти это можно объяснить тем, что, когда конгресс заявляет: «Придёте к нам и дадите показания нашему комитету, а мы с вами побеседуем» — а именно это он и заявил, — все ресурсы бросают на то, чтобы подготовить господина Цукерберга к этому мероприятию. Уверен, что он именно этим сейчас и занят.
Думаю, что совет директоров сегодня провёл какое-нибудь экстренное заседание с участием сотрудников и на нём наверняка обсуждался вопрос о том, какие последствия и проблемы юридического плана ждут компанию, нарушила ли Facebook какие-то законы и что вообще происходит в юридической сфере.
Мне кажется, что сейчас множество замешанных в этом деле сторон создают серьёзное давление на Facebook. Например, есть Уолл-стрит, где говорят: «У вас акции падают, вы чего творите!» — нехорошо. Есть потребители: «Вы что сделали с моими данными!» — тоже нехорошо. Есть конгресс: «Вы вообще соблюдали те нормы, которые должны были соблюдать?» — и это нехорошо. А теперь в дело вмешались ещё и Федеральная торговая комиссия США, и Еврокомиссия, и британский парламент — в общем, навалились все подряд.
Так что, думаю, что лучшее, что они могут сделать — для себя, а не исходя из того, как ситуацию воспринимаем мы, именно для себя, — это на время затаиться, проверить все факты, во всём разобраться, а потом в итоге «раскрыться» и всё обсудить. Но до тех пор ситуация будет вскипать и вскипать и на горизонте будет маячить взрыв.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 21 марта 2018 года.
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