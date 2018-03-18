DWN: немецкие левые осуждают киберучения НАТО и бундесвера

Бундесвер проводит учения по кибербезопасности в рамках совместной операции ЕС и НАТО, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Таким образом правительство Германии организует хакерское военное подразделение, но отвечать военными мерами на кибератаки безответственно, считают немецкие левые. По их мнению, большинство угроз в этой сфере нереалистичны и бездоказательно приписываются России.

Бундесвер по предложению НАТО проводит учения по реагированию на кибератаки, произведённые на гражданские объекты, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Эти учения проходят в рамках совместной кибернетической операции ЕС и НАТО. Среди отрабатываемых сценариев присутствуют взлом веб-сайтов и кража имён пользователей и паролей.

Официальный представитель немецких левых Андрей Хунко считает военную подготовку к подобным вмешательствам безответственной. «В соответствии с опасениями недавно основанный центр киберопераций расширяется до государственного хакерского подразделения», — подчёркивает Хунко.

Левая партия Германии отправила правительству в Берлине запрос, в котором интересовалась тем, насколько реалистичными там считают сценарии, предлагаемые киберучениями НАТО 2017 года. Среди этих сценариев называются взлом веб-сайтов, кража имён пользователей и паролей, перехват управления военными беспилотниками, отключение энергоснабжения военного аэропорта и контроль над станцией заправки самолётов.

В правительстве Германии на это ответили, что перечисленные сценарии сильно различаются между собой и в разной степени реалистичны, но технически возможны.

Как сообщается в статье, центр киберопераций в 2018 году примет участие как минимум в трёх учениях НАТО по кибербезопасности. Ранее уже проводились учения, в ходе которых имитировались кибератаки на электросети, перехват управления беспилотниками и контроль над оборудованием аэропорта.

По словам Андрея Хунко, учения ЕС по преодолению кризисных ситуаций PACE также включали в себя проработку сценариев кибернетической обороны. Спектр угроз простирался от фейковых сообщений через электронную почту до кибератак, некоторые учения имитировали ситуации на грани вооружённого нападения.

Как отмечает издание, киберучения, охватывающие гражданские объекты и военных, крайне проблематичны с политической точки зрения, потому что они следуют геополитическим приоритетам ЕС и НАТО. В роли врагов при этом выступают Россия, Китай и организации, критически относящиеся к глобализации.

Проведением подобных мероприятий ЕС и НАТО претендуют на господство в киберпространстве, уверяет представитель немецких левых. В первую очередь такие учения направлены против России. Между тем многократно утверждавшееся участие России в кибератаках на Запад никогда не снабжалось доказательствами и всегда строилось на предположениях и подозрениях. Такой односторонний взгляд на вещи должен оправдать те меры, которые предпринимаются западными военными и спецслужбами, считает Андрей Хунко.