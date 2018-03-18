Столтенберг: НАТО следует приготовиться к ответу на «российскую ядерную угрозу»

Россия становится «всё более непредсказуемой и агрессивной», и существует опасность, что Москва «перейдёт к использованию ядерного оружия», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В связи с этим НАТО должно улучшать свою обороноспособность и дать понять Москве, что альянс «готов ответить в любое время», подчеркнул генсек.

«Россия становится всё более непредсказуемой и агрессивной», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. После «незаконной аннексии Крыма, размещения войск в Грузии и многочисленных кибератак» сейчас появились и другие угрозы, добавил политик.

«Недавно мы видели, как Россия ввела в свою военную доктрину и военные учения ядерное оружие. Имеется опасность того, что российское правительство постепенно перейдёт от использования стандартного вооружения к ядерному оружию», — подчеркнул Столтенберг. Это «уменьшает порог использования ядерного оружия» Москвой. Ввиду этого НАТО должно улучшать свою обороноспособность и свои возможности.

«Мы должны быть бдительными и решительными. России должно быть ясно, что мы готовы ответить в любое время, если наш союзник подвергнется военному нападению», — продолжил Столтенберг. По его словам, НАТО хочет «убедительного устрашения, чтобы избежать войны и добиться разрядки».

Кроме того, генсек отверг требования о ядерном разоружении. «До тех пор пока в мире есть ядерное оружие, НАТО должно оставаться альянсом с ядерным оружием», — заявил он. Россия, Китай и Северная Корея обладают «значительными ядерными арсеналами», и НАТО «должно с этим считаться». В связи с этим Столтенберг оправдал запланированную Вашингтоном модернизацию ядерных бомб B-61, размещённых в Бухеле (Германия), резюмирует N-TV.