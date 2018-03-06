Столтенберг: возросшая агрессия России требует ответа, но не зеркального

Выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием вызвало обеспокоенность у генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Reuters. Впрочем, по его словам, это привычная для России модель поведения, на которую и реагирует НАТО.
«Мы, конечно, обеспокоены», — прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг выступление главы Кремля Владимира Путина перед Федеральным собранием, на котором он представил новые типы ядерного вооружения. «НАТО, конечно же, не хочет холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений», — приводит его слова Reuters.
«Эта модель поведения, которую мы наблюдаем уже несколько лет, — одна из причин, по которой НАТО адаптируется и проводит самое мощное укрепление нашей коллективной обороны со времён холодной войны», — пояснил Столтенберг.
«Мы не отвечаем на действия России зеркально — ракетой на ракету, орудием на орудие, — но мы реагируем, потому что видим, что Россия ведёт себя более агрессивно», — сказал генсек НАТО и в очередной раз призвал Москву к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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