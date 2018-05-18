Euronews: русскоязычная диаспора Германии жалуется на негативные последствия санкций

Русскоговорящая диаспора Германии является одной из самых многочисленных в Европе: сейчас там проживают около трёх миллионов выходцев из бывшего СССР. Однако русскоязычные мигранты жалуются, что отношение к ним за последнее время изменилось в худшую сторону. А санкции и падение курса рубля ещё больше осложнило им жизнь, передаёт Euronews.

В поисках свободы и бизнес-возможностей: Германия — одна из тех стран, которую в начале 1990-х захлестнула волна мигрантов из Советского Союза. Среди уехавших — Илья Каплан и Вячеслав Никонов, сейчас они владеют рестораном в Берлине.

По признанию Вячеслава, поначалу ему казалось, что Берлин — это город, который готов принять людей из любой страны. Но в последнее время ситуация начала меняться в худшую сторону.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ, ресторатор: Наступили годы перестройки. В СССР и даже в России мы смогли ощутить дуновение свободы, и мы устремились за этим ветерком. Свою свободу мы нашли здесь. Сейчас в Германии о России в основном говорят в негативном ключе. Несколько лет назад всё было совсем по-другому.

Художник Кеша Баранов тоже перебрался на Запад в начале 1990-х. Вначале дела у него шли хорошо, заказов было много. Но события в Сирии и на Украине, а также санкции в отношении России отразились и на жизни художника.

КЕША БАРАНОВ, художник: В 2014 году, когда конфликт на Украине был в самом разгаре, я потерял многих заказчиков из-за падения рубля и введения санкций. Сейчас ситуация повторяется, на этот раз — из-за происходящего в Великобритании (я имею в виду дело Скрипаля) и падения курса рубля на 10 процентов.

Русскоговорящая диаспора в Германии — одна из самых многочисленных в Европе. По разным данным, в этой стране сейчас проживают от 2,5 до 3,5 миллиона выходцев из бывших республик Советского Союза.

Дата выхода в эфир 17 мая 2018 года.