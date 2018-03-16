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Die Welt: всё больше немцев меняют Родину на заграницу

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Пока правительство в Берлине пытается привлечь в ФРГ новую рабочую силу, всё больше немцев покидают пределы родной страны, сообщает Die Welt. Как отмечает издание, более высокого оттока граждан Федеральное статистическое ведомство Германии «не фиксировало ещё никогда».
Die Welt: всё больше немцев меняют Родину на заграницу
Reuters

Пока немецкое правительство пытается привлечь в Германию новую рабочую силу, всё больше немцев покидают пределы федеративной республики, сообщает Die Welt.

Только в 2016 году жить за границу переехали 281 тыс. граждан ФРГ. Более высокого оттока Федеральное статистическое ведомство Германии «не фиксировало ещё никогда», отмечает немецкая газета.

Так, например, в 1991 году из страны уехали около 99 тыс. немцев. С тех пор количество граждан Германии, переехавших за границу, только увеличивалось. В последние годы оно достигало отметки порядка 140 тыс. человек, подчёркивает автор статьи Марсель Лойбехер.

Как пояснили в Федеральном статистическом ведомстве, резко выросшие в 2016 году показатели связаны в первую очередь с тем, что была изменена методика подсчёта.

«Можно предположить, что и в предыдущие годы Германию покинули больше немцев, чем отображено в миграционной статистике», — признал эксперт Федерального статистического ведомства Германии Мартин Конрад.

Охотнее же всего в 2016 году граждане ФРГ переезжали в такие страны, как Швейцария (17 650 человек), Соединённые Штаты (12 781), Австрия (10 283), Великобритания (8243), Турция (6230) и Франция (5895 человек), уточняет журналист Die Welt.

Впрочем, немцы также и возвращаются в Германию. В 2016 году таковых было 146 тыс., включая поздних переселенцев. И всё же это едва ли больше половины от числа тех, кто покинул страну, отмечает автор статьи Марсель Лойбехер.

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