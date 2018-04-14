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TAG24: в Германии прошла демонстрация против ракетных ударов по Сирии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В немецком городе Франкфурте люди вышли на улицы в знак протеста против авиаударов по Сирии, сообщает TAG24. Противники войны осудили действия США, Великобритании и Франции, и предостерегли от обострения сирийского конфликта, отмечает издание.
TAG24: в Германии прошла демонстрация против ракетных ударов по Сирии
Reuters

Во Франкфурте прошла мирная демонстрация против ракетных ударов по Сирии, сообщает TAG24. По данным полиции, в ней приняло участие порядка ста противников войны.

С лозунгами «Нет войне! Опустить оружие!» они промаршировали от центрального вокзала к церкви Святого Павла. Участники акции предостерегали от обострения сирийского конфликта. К проведению демонстрации призвала организация под названием «Мастерская мира и будущего».

Её провели в знак протеста против авиаударов, нанесённых по Сирии США, Великобританией и Францией. Эта атака стала возмездием за то, что сирийские власти во главе с Башаром Асадом, как считают на Западе, применило химическое оружие против собственного населения, в результате чего погибло много людей, поясняет издание.   

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TAG24 Германия Европа
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